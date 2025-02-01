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Бизнес ,  
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В Москве арестовали трех топ-менеджеров «Роснано»

Суд отправил под арест бывших топ-менеджеров «Роснано» Подольского и Галстяна и действующего директора Касенкову. По версии следствия, они фальсифицировали отчетность, чтобы скрыть проблемы госкомпании

В Москве арестовали трех топ-менеджеров «Роснано»
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Мещанский районный суд Москвы отправил под арест на 1 месяц и 28 дней второго фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК) в «Роснано» — бывшего зампредседателя правления, исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского.

Тот же суд арестовал на аналогичный срок еще одного фигуранта дела — экс-заместителя исполнительного директора, управляющего директора по финансам Артура Галстяна. Суд отклонил ходатайства сторон защиты об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

До этого на аналогичный срок по этому же делу суд арестовал директора по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марину Касенкову.

По этому делу задержаны трое бывших топ-менеджеров госкорпорации и «другие лица», сообщало накануне МВД. По версии следствия, в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. «Это позволило избежать отзыва выданных ранее государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — отметили в МВД.

В «Роснано» оценили ущерб от недобросовестных операций в ₽200 млрд
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В итоге из бюджета в 2022–2024 годах выделили госкорпорации более 43 млрд руб.

Эту сумму, по информации «Коммерсанта», направили на создание гибкого планшета для школьников. При создании планшета, по данным правоохранительных органов, дочерняя компания «Пластик Лоджик» похитила 13 млрд руб. По подозрению в причастности к преступлению прошлым летом был арестован экс-руководитель компании Борис Галкин.

В Кремле не стали комментировать задержание топ-менеджеров «Роснано».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Роснано арест злоупотребление полномочиями Мещанский районный суд Москвы


 

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