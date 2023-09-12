Путин связал «побег» Чубайса с финансовой дырой в «Роснано»

Отъезд из России бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который, как заявил Владимир Путин, «удрал» и «зачем-то прячется» за границей, может быть связан с расследованием ситуации в «Роснано», в капитале которой выявлена «финансовая дыра». Об этом заявил президент России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Может быть связано с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. И там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Может быть он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно я, честно говоря, не понимаю», — сказал Путин.

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