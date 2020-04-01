Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

Пока цены на физическом рынке все больше отрываются от «бумажных» фьючерсов. Майский контракт Brent на бирже торговался 31 марта на уровне $22,6 за баррель, июньский — $26,1. Ценовое агентство Platts 30 марта оценивало свой физический эталон Dated Brent (смесь североморских марок) в $17,8 за баррель — почти на $5 дешевле биржевых фьючерсов Brent. А российская Urals продается сейчас со скидкой к Dated Brent более чем в $4,5 (дисконт находится на максимальном уровне с 2008 года). Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки, отмечает агентство Argus.

Что будет с добычей нефти

В начале марта, когда Brent еще стоила $30‒35 за баррель, предполагалось, что Россия сможет нарастить добычу нефти на 0,1‒0,2 млн барр. в сутки в апреле, а затем в течение полугода — еще на 0,3 млн барр. Но сейчас эти оценки нужно пересмотреть, считает Нечаев: Brent уже стоит менее $25 за баррель, в апреле, возможно, упадет до $10 за баррель. И цена менее $20 за баррель имеет шансы продержаться до конца 2020 года, пессимистичен эксперт.

В то же время курс рубля остается достаточно высоким, и рублевая цена «бочки» составляет меньше 1500 руб., что делает экономически неэффективными инвестиции как в бурение на некоторых действующих проектах, так и в ряд новых проектов, говорит Нечаев. Курс рубля, при котором наращивание добычи для российских нефтяников стало бы выгодным, эксперты оценивали в 90‒110 руб. /долл.

По прогнозу IHS Markit, низкие цены уберут с рынка 10 млн барр. нефти в сутки в первом полугодии, в том числе за счет добычи в США (добыча сланцевой нефти к концу 2020 года должна сократиться на 3 млн барр. в сутки), Канаде, Венесуэле, Иране и Ираке, но это не сравнится с падением спроса: только в апреле он сократится на 20 млн барр. в сутки.

В зависимости от спроса IHS Markit рассматривает два сценария на конец 2020 года — нефть по $20 за баррель и по $30. «Пока, судя по всему, мы движемся по негативному сценарию», — заключает Нечаев.

Что означает падение цен для бюджета России

Российский сорт Urals после разрыва соглашений ОПЕК+ меньше чем за месяц подешевел с $50 до $13 за баррель к понедельнику 30 марта (данные Argus Media). Это минимальный уровень цен на российскую нефть с 1999 года. Котировка отражает стоимость партий Urals с поставкой в Роттердам, то есть включает в себя фрахт. Без учета транспортировки и ряда других расходов расчетная цена Urals в порту Приморска оценивается еще меньше — $11,4 за баррель.

Стоимость Urals ниже $15 критична для российского бюджета: нефтегазовые доходы резко сократятся, говорил РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнуляются, поступления от НДПИ резко снизятся.

При ценах Urals на уровне $13 недополученный объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета (относительно доходов при заложенной цене $42) в части экспортных пошлин и НДПИ на нефть, газовый конденсат, нефтепродукты достигает как минимум $5 млрд в месяц, или почти 400 млрд руб. при текущем курсе рубля, следует из оценок Минфина. С учетом демпфирующего механизма, который обязывает нефтяные компании доплачивать в бюджет при низких ценах на нефть, потери должны быть меньше — $3,7–3,8 млрд (300 млрд руб.) в месяц.

В этих оценках не учитываются выпадающие доходы бюджета от снижения цен на газ, а также сокращение ненефтегазовых доходов из-за спада экономики и антикризисных фискальных мер правительства. Рейтинговое агентство S&P 26 марта оценило дефицит федерального бюджета России в 2020 году на уровне 2,8% ВВП: исходя из допущения о неизменности расходов, это подразумевает общие выпадающие доходы бюджета на уровне почти 4 трлн руб.

Выпадающие доходы приходится компенсировать сбережениями ФНБ, в котором было $150 млрд на 1 марта (или около 12 трлн руб. по текущему курсу). Даже при сверхнизких ценах Urals ($15–20 за баррель) валютных резервов Минфину должно хватить как минимум на три года.

Как падающая нефть повлияла на рубль

На фоне пикирующих цен на нефть рубль опускался до 81–82 руб. за доллар, но в последние дни стабилизировался на уровне 77–78 руб. (до разрыва сделки ОПЕК+ он стоил 68 руб.). Рублю помогают бюджетное правило, которое обязывает Минфин/ЦБ продавать валюту на рынке при падении цены Urals ниже $42, и дополнительные продажи валюты Банком России, объявленные 19 марта в связи с ожидаемым поступлением денег из ФНБ от продажи Сбербанка правительству. Если Urals с начала марта подешевела в 3,8 раза, то рубль девальвировался только на 13%, что является заслугой бюджетного правила и разумной антикризисной политики ЦБ. «Гибкий обменный курс оправдывает себя: волатильность рубля гораздо ниже, чем в предыдущие эпизоды шоков (2008, 2014), хотя волатильность нефти находится на исторических максимумах», — говорит заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Последнюю неделю ЦБ ежедневно продает на рынке валюту в эквиваленте около 13,5 млрд руб. ($170 млн). Около половины этого объема приходится на дополнительные продажи, которые ЦБ осуществляет при ценах Urals ниже $25 за баррель. Объем продаж валюты рассчитывается как недополученная выручка от российского экспорта нефти, нефтепродуктов и газа от цен ниже $25.