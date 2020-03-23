Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 13:39
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности Общество, 20:19 Абхазия с третьей попытки получила оппозиционного президента Политика, 20:17 Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии COVID-19 Общество, 20:15 Нурмагомедов удивился отсутствию данных от UFC по бою с Фергюсоном Спорт, 20:11 СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек Общество, 19:49 Каким российским экспортерам поможет обвал рубля Quote, 19:34 Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета Экономика, 19:22 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 Власти Украины ввели режим ЧС еще в трех областях страны Общество, 19:04 Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4% Quote, 19:01 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 18:55 В Крыму следователи завели дело против главы «Меджлиса» Общество, 18:53 «У меня обнаружили коронавирус»: как лечат COVID-19 в Минске Стиль, 18:51 Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Политика, 18:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

Правительство не планирует сокращать расходы бюждета в 2020 году. Средства на поддержку экономики и социальной сферы в условиях коронавируса и падения цен на нефть найдут за счет перераспределения ресурсов, заявили в Минфине
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Расходы федерального бюджета, запланированные на 2020 год, не будут сокращены в связи с пандемией коронавирусной инфекции и падением цен на нефть, заявили в пресс-службе Минфина.

«В пределах федерального бюджета имеются ресурсы, в том числе резервные средства, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней конъюнктуры», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Минфине разъяснили, что проводимая с федеральными органами исполнительной власти работа по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях включает в себя определение направлений расходования средств резервного фонда правительства.

Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты, напомнили в ведомстве. Также часть ранее запланированных вложений в сложившихся условиях могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий.

«Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется», — подчеркнула пресс-служба Минфина.

Расходы федерального бюджета в этом году запланированы в объеме 20,6 трлн руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях. Анонимный федеральный чиновник заявил «Ведомостям», что это подготовка к секвестру федерального бюджета.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил уверенность в том, что секвестра не будет, расходы просто перераспределят внутри запланированных объемов с учетом приоритетов.

Социальная дистанция: как из-за вируса теперь выглядят общественные места
Фотогалерея 

Ранее о том, что правительство не намерено сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Минфин утверждает, что накопленных резервов, включая Фонд национального благосостояния, хватит на покрытие дефицита бюджета, если цены на нефть упадут до $25–30 за баррель, минимум на шесть лет.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минфин, бюджет, пандемия
Материалы по теме
Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter