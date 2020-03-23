Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

Правительство не планирует сокращать расходы бюждета в 2020 году. Средства на поддержку экономики и социальной сферы в условиях коронавируса и падения цен на нефть найдут за счет перераспределения ресурсов, заявили в Минфине

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Расходы федерального бюджета, запланированные на 2020 год, не будут сокращены в связи с пандемией коронавирусной инфекции и падением цен на нефть, заявили в пресс-службе Минфина.

«В пределах федерального бюджета имеются ресурсы, в том числе резервные средства, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней конъюнктуры», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Минфине разъяснили, что проводимая с федеральными органами исполнительной власти работа по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях включает в себя определение направлений расходования средств резервного фонда правительства.

Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты, напомнили в ведомстве. Также часть ранее запланированных вложений в сложившихся условиях могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий.

«Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется», — подчеркнула пресс-служба Минфина.