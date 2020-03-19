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Аналитики оценили эффект новых мер ЦБ на фоне обвала рубля

Центробанк на фоне повышенной волатильности на рынках объявил о продаже иностранной валюты из ФНБ в рамках сделки по переходу Сбербанка правительству. Аналитики назвали эту меру «вторым бюджетным правилом»
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Фото: Максим Змеев / Reuters

Новые меры Банка России по продаже валюты могут успокоить рынок и снизить вероятность повышения ключевой ставки, но вряд ли приведут к существенному укреплению рубля, считают опрошенные РБК аналитики. ЦБ 19 марта объявил о продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при цене нефти Urals ниже $25 за баррель.

ЦБ начал продажу валюты из ФНБ
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Что предпринял ЦБ

Продажи встраиваются в сделку по покупке правительством Сбербанка у ЦБ. Регулятору принадлежит контрольный пакет банка, 18 марта президент Владимир Путин подписал закон о покупке этих акций правительством за счет средств ФНБ. Как писал РБК, валютные активы фонда для оплаты сделки необходимо было конвертировать в рубли на балансе Центробанка. Сейчас регулятор будет продавать иностранную валюту из ФНБ для «оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка».

Разработанный механизм усилит стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть, что будет способствовать экономической и финансовой стабильности, говорится в сообщении ЦБ. Банк России рассчитает объемы дополнительных продаж валюты так, чтобы добиться полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа. ЦБ продолжит стандартные операции по продаже валюты из ФНБ на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Новый механизм будет работать до 30 сентября 2020 года и только при цене за баррель Urals ниже $25.

18 марта доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб., цена на нефть марки Brent обвалилась ниже $25 за баррель. На новостях о запуске ЦБ нового механизма продажи валюты торги 19 марта открылись падением курса доллара, но уже к 12:55 рубль дошел до 79,4 руб. за доллар.

Бюджетное правило 2.0

«В принципе, никто у ЦБ не отбирал право просто проводить валютные интервенции за счет золотовалютных резервов. Просто сейчас дополнительные продажи можно совершить таким способом, за счет этой сделки», — объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Это некое бюджетное правило номер два», — утверждает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук. При падении цен на нефть ниже $42,4 недополученные нефтегазовые доходы бюджета финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, ЦБ перешел к продаже валюты после обвала рынков в марте.

«Здесь неожиданно низкая цена отсечения — $25. Наверное, эти суммы будут небольшими и не решающими для рынка, — рассуждает аналитик. — Очевидно, что в ЦБ рассчитали формулу на длительный срок, и в переложении на неделю это будет немного. Поэтому эта мера достаточно мягкая для воздействия на валютный рынок», — считает он. Цена на нефть марки Urals 19 марта опустилась ниже $19, это минимум с 2002 года, сообщило Argus Media.

«В данном случае ЦБ просто усиливает действие бюджетного правила, — согласен Брагин из «Альфа-Капитала». — Идея в том, что не надо переходить к жестким мерам. Вспомните 2014 год, была обратная ситуация: ЦБ всеми силами пытался стабилизировать рубль, спалили 150 млрд руб. резервов, в итоге рубль все равно пришлось отпустить».

Сбербанка хватит

За пять месяцев, то есть до конца сентября, речь идет о продаже валюты в объеме, близком к $30 млрд, если исходить из стоимости пакета Сбербанка в 2,3 трлн руб., подсчитал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. ЦБ уже увеличил объемы продаваемой валюты в рамках реализации бюджетного правила до $75 млн в день, в ближайшей перспективе объемы продаж продолжат расти, предположил аналитик. Тогда вместе с продажей валюты от сделки с пакетом Сбербанка при нефти ниже $25 ежедневные объемы продаж валюты могут вырасти в два-три раза, до $250–300 млн, прогнозирует Покатович.

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«В любом случае сумма от продажи Сбербанка — это несколько десятков миллиардов долларов, ее хватит, чтобы успокоить рынок», — уверен Романчук.

«По нашим оценкам, дополнительные интервенции Банка России могут составить от $10 млн до $13 млн в день на каждый доллар отклонения от установленной Банком России цены отсечения — $25 за баррель», — сказал РБК старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. По его мнению, дополнительные интервенции будут способствовать снижению волатильности на валютном рынке, однако вряд ли будут способствовать укреплению курса рубля ниже уровня 80 руб. за доллар при стабилизации цены на нефть ниже $25.

Продажа валюты на сумму покупки правительством Сбербанка закроет проблему долларовой ликвидности, считает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. «С долларовой ликвидностью проблемы есть на всех рынках, мы видим массовую продажу облигаций, в том числе гособлигаций развитых стран. Мы видим рост спредов денежного долларового рынка, которые уже достигли уровней 2008 года. Поэтому в текущей ситуации главная задача — это недопущение того, чтобы на рынке был дефицит долларовой ликвидности», — считает эксперт. В отдельных случаях дефицит структурной ликвидности может сохраняться, и не исключено, что ЦБ потребуются дополнительные инструменты, предупредил Сусин.

По мнению Романчука из Металлинвестбанка укрепление рубля связано именно с объявлением Банка России, это успокоило рынок. «Объемы на таком рынке не являются сейчас самым главным», — считает он.

ЦБ нужно сохранять баланс между стабилизацией ситуации и излишним укреплением рубля, продолжает Сусин. «Если мы будем фундаментально делать рубль сильно крепче, чем он сейчас должен быть, то это будет провоцировать дополнительный отток капитала и может только ухудшить ситуацию. Здесь нужно не давать курсу быть слишком волатильным, но и не переукреплять рубль», — считает он. При текущих ценах на нефть скачки курса доллара в районе 80-81 руб. и даже в какой-то момент 85 руб. — это «нормально», но волатильность нужно сглаживать, продолжает Сусин. «Фундаментально при цене на нефть $30 курс доллара в 75 руб. вполне соответствует ситуации, это среднесрочная оценка», — отмечает он.

При нынешних параметрах закупок на валютном рынке во втором квартале будет наблюдаться отрицательное сальдо текущих операций даже с поправками на интервенции Банка России, предупреждает Петроневич из «Открытия». Кроме того, цены на нефть в рублях упадут до минимального за последние десять лет уровня 2 тыс. руб. за баррель. «Все это в совокупности будет толкать ожидания рыночных игроков в сторону большего обесценения рубля и увеличивать спрос на валюту», — прогнозирует Петроневич.

Влияние на решение по ставке

«Падение курса, безусловно, отразится на инфляции, что может заставить ЦБ поднять ставку. Но все не так однозначно. Надо ли в кризис такого характера повышать ставку — это очень большой вопрос», — рассуждает Романчук. По его мнению, «вероятность повышения ставки из-за этого объявления уменьшается, потому что это в какой-то степени купирует курс».

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В марте ЦБ воздержится от повышения ставки, думает Покатович. «Решение о необходимости повышения ставки, вероятно, будет определяться дальнейшими масштабами снижения российского рынка, а также масштабами и темпами исхода иностранного капитала из российских бумаг», — делится аналитик.

«Я думаю, что в текущей ситуации в повышении ключевой ставки нет необходимости», — говорит Сусин из Газпромбанка. «Небольшое повышение не сможет предотвратить спрос на валюту, с точки зрения инфляции мы пока не видим ее системного выхода за пределы таргета Банка России. Всплеск инфляции будет разовым, и на него ставкой реагировать особо не надо», — заключает эксперт.

Авторы: Павел Казарновский, Юлия Кошкина
Теги: рубль, ФНБ, валюта
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