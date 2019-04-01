«Газпром» назвал сроки рассмотрения спора с «Нафтогазом» на $11,58 млрд

Слушания по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» об изменении или расторжении контракта на транзит газа через Украину пройдут в Стокгольмском арбитраже в апреле—мае 2021 года. Спор двух компаний длится с февраля 2018 года

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Стокгольмский арбитраж назначил слушания по иску «Газпрома» об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины и по требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российской компании $11,58 млрд в апреле—мае 2021 года. Об этом сообщается в годовой отчетности «Газпрома» по РСБУ за 2018 год.

В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Также суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2,6 млрд за поставленное сырье. В марте российская компания пообещала расторгнуть соглашения с украинской стороной, включая договор по транзиту газа в Европу. Действие транзитного договора заканчивается 31 декабря 2019 года, стороны пока не заключили новое соглашение.

Летом 2018 года «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит российского газа с марта 2018 года по подписанному еще в январе 2009 года контракту. Украинская компания оценила свои требования к «Газпрому» в $11,58 млрд.

Президент Владимир Путин в июле сообщал, что Россия сохранит транзит газа через Украину при урегулировании спора по компенсациям «Газпрома» для «Нафтогаза». По словам коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко, эти споры уже были урегулированы в суде, но «Газпром» не выплачивает компенсацию и не поставляет газ на Украину по определенным арбитражом ценам.