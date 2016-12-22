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В «Нафтогазе» отказались расторгать транзитный договор с «Газпромом»
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В «Нафтогазе» отказались расторгать транзитный договор с «Газпромом»
Бизнес, 05 мар, 19:53
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В «Нафтогазе» отказались расторгать транзитный договор с «Газпромом»
Представитель украинской компании сообщил, что у сторон есть 45 дней, чтобы провести переговоры о дальнейшей судьбе контракта на транзит газа через Украину в Европу. В Киеве допустили, что он может быть изменен
Фото: РИА Новости

«Нафтогаз Украины» получил от российского «Газпрома» уведомление о планах обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно контрактов на поставку и транзит газа, в компании считают предложения «Газпрома» неприемлемыми, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает телеканал «112 Украина». Он добавил, что оснований для расторжения договора на транзит газа в Киеве не видят.

В газовых контрактах, напомнил украинский топ-менеджер, прописана процедура их разрыва: одна сторона должна уведомить другую за 30 (в случае договора на поставку газа) либо 45 дней (по договору о транзите). За эти сроки компании должны провести переговоры, если они не придут к соглашению, то обращаются в Стокгольмский арбитраж.

Транзитный контракт может быть изменен, подчеркнул представитель «Нафтогаза». По его словам, документ «может быть приведен в большее соответствие с европейскими нормами и правилами».

В понедельник, 5 марта, российская компания официально уведомила украинскую о запуске процедуры расторжения контрактов. В компании объяснили свои действия «существенным нарушением коммерческого баланса между этими контрактами».

Решение последовало за тем, как Стокгольмский арбитраж 28 февраля постановил, что «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» более $4,6 млрд за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному договору (с учетом платы за поставленный газ российская компания должна заплатить $2,56 млрд). «Газпром» приступил к расторжению контрактов с «Нафтогазом» 3 марта.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия российской стороны являются «инструментами газового шантажа», направленными против Украины и стран Евросоюза.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Газпром» , «Нафтогаз» , транзит газа
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