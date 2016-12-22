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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о готовности сохранить транзит газа
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о готовности сохранить транзит газа
Бизнес, 02:22
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о готовности сохранить транзит газа

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирован спор с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Свой комментарий он написал на странице в Facebook.

Витренко пояснил, что споры между украинской и российскими компаниями по контракту на поставку газа и по договору на транзит уже были урегулированы в стокгольмском суде. «Проблема «всего» в том, что «Газпром» не выполняет решение арбитража — не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж», — заметил коммерческий директор «Нафтогаза».

По словам Витренко, украинская компания готова урегулировать новый спор с «Газпромом», который касается транзитного тарифа, по котором «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж. Он отметил, что украинская сторона через суд требует от «Газпрома» $12 млрд. «И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция — контракт прямо предусматривает наше право просматривать транзит тариф», — пояснил коммерческий директор «Нафтогаза». Он добавил, что если спор о транзитном тарифе будет разрешаться через суд, то «практически нереально» его завершить до конца 2019 года. По его словам, в лучше случае он будет разрешен до конца 2020 года. «Готовы ли Газпром и Германия остановить строительство Северного потока 2 до окончания нового арбитража?», — задался вопросом коммерческий директор «Нафтогаза».

В понедельник, 16 июля, Путин во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Россия готова сохранить транзит своего газа через Украину после 2019 года, если будет урегулирован спор в стокгольмском суде по выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу». Путин отметил, что Россия готова продлить это соглашение в 2019 году, когда заканчивается его срок.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по договору о транзите. Также суд постановил, что украинская компания должны заплатить российской $2,6 млрд за уже поставленное сырье. В марте «Газпром» заявил, что расторгнет соглашения с Украиной, в том числе на транзит газа в Европу. Глава российской компании Алексей Миллер заметил, что исполнение контрактов «экономически нецелесообразно и невыгодно» для российской стороны.

В начале июля «Нафтогаз» обратился в стокгольмский суд с требованием пересмотреть тариф на транзит российского газа с марта 2018 году по контракту, который был подписан в январе 2009 года. Украинская сторона подчеркнула, что данный договор позволяет сторонам добиться пересмотров тарифов. «Нафтогаз» через суд хочет потребовать у «Газпрома» $11,58 млрд без учета процентов.

Теги: «Нафтогаз» , Владимир Путин , транзит газа
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