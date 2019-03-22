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Политика ,  
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«Нафтогаз» предложил Путину «демпинговать по-человечески» в ценах на газ
В «Нафтогазе» заявили, что озвученная Медведчуком на переговорах в Москве сумма в $240–260 за 1 тыс. куб. м газа выше той, по которой Украина сейчас покупает газ
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

«Нафтогаз» заявил, что покупает газ в ЕС по цене меньше той, которую назвал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на переговорах в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Медведчук на переговорах заявил, что, покупая газ в ЕС, Украина переплачивает по $100 за 1 тыс. куб. м. и в случае с контрактом о прямых поставках платила бы $240–260 за 1 тыс. куб. м, а не «заоблачные цифры». В «Нафтогазе» с такой оценкой не согласились.

В «Нафтогазе» заявили, что на открытых торгах в ЕС в марте они покупали газ по цене «в среднем по $226 за 1 тыс. куб. м». «А на апрель цена снизилась до уровня около $217 за 1 тыс. куб. м», — говорится в заявлении компании.

На встрече Медведчук также предложил заключить новый контракт на поставку газа на Украину, где цена может быть снижена «как минимум на 25%». В «Нафтогазе» заявили в ответ, что «по действующему контракту, измененному в арбитраже», Россия должна продавать газ по цене на 48% ниже. «Поэтому предлагать скидку 25% — это как-то несерьезно», — указали в компании.

В украинской компании напомнили, что в стране сейчас проходят выборы, и обратились к президенту России Владимиру Путину: «​Вы бы уже хоть демпинговали по-человечески. По $100, ммм?» — говорится в сообщении компании.

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко прибыли в Россию, где провели встречу с премьером Дмитрием Медведевым. Переговоры прошли в подмосковной резиденции главы кабмина в Горках. На встрече Виктор Медведчук обратился к Дмитрию Медведеву с предложением начать прямые поставки газа Украине.

Проверку визита Медведчука и Бойко в Россию начала Служба безопасности Украины. В ведомстве подчеркнули, что украинские политики приехали «к одному из лидеров страны-агрессора». Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что «спецслужбы России любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль».

Спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам на транзит и поставки газа на Украину начался в феврале 2014 года. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках договора. Российская компания осталась должна $2,56 млрд с учетом долга Украины в сумме около $2,1 млрд. Позже «Газпром» добился приостановки решения арбитража по спору с «Нафтогазом». Украинская компания оспорила это решение.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев
Теги: «Нафтогаз», Владимир Путин
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