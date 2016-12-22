«Нафтогаз» в Стокгольме подал к «Газпрому» иск из-за тарифа на транзит

Тариф был установлен в начале 2013 года. Украинская сторона также требует от «Газпрома» доплату в размере более $11 млрд

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«Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с новым иском к «Газпрому», говорится в сообщении украинской компании, поступившем в РБК. Она требует пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2013 года по контракту, заключенному в январе 2009-го.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что договор позволяет сторонам добиваться пересмотра тарифа в случае «существенных изменений» на газовом рынке Европы. Еще одно условие — несоответствие тарифа «европейскому уровню».

Украинская сторона отметила, что Стокгольмский арбитраж в феврале не удовлетворил просьбу о пересмотре тарифа. Затем компания начала переговоры с «Газпромом» по этому вопросу, однако, как считают в «Нафтогазе», российская сторона заняла «неконструктивную позицию, вынудив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж».

Помимо пересмотра тарифа Киев требует от «Газпрома» $11,58 млрд без учета процентов. В «Нафтогазе» заявили, что это лишь предварительная оценка.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался комментировать РБК подачу иска «Нафтогазом».

28 февраля арбитраж принял решение по спору двух компаний о транзитном договоре. Суд постановил, что «Газпром» недопоставил газ и должен заплатить украинской стороне $4,63 млрд. Однако арбитраж также обязал «Нафтогаз» оплатить уже поставленный «Газпромом» газ на $2 млрд и проценты за просрочку. С учетом этого решения российская сторона должна выплатить украинской только $2,6 млрд.

В начале марта «Газпром» решил расторгнуть контракты с Украиной, в том числе договоры на транзит газа в Европу. По словам председателя правления компании Алексея Миллера, после решения арбитража исполнение контрактов «является экономически нецелесообразным и невыгодным» для российской стороны.

На Украине решение российской стороны раскритиковали. Президент Петр Порошенко заявил, что Москва использует «инструменты газового шантажа».

В конце марта «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража по транзитному договору.