«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Прибыль ПАО «Газпром» за 2018 год составила 933,1 млрд руб., увеличившись в 9,3 раза по сравнению с 2017 годом. Выручка компании выросла до 5,1 трлн руб.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Чистая прибыль «Газпрома» в 2018 году выросла в 9,3 раза, составив 933,1 млрд руб., в 2017 году компания получила порядка 100,3 млрд руб. Об этом сообщается в годовой отчетности «Газпрома» по РСБУ за 2018 год.

Выручка компании за 2018 год составила 5,1 трлн руб., в 2017 году этот показатель равнялся 4,3 трлн руб. Прибыль компании от продаж составила более 1 трлн руб., в прошлом году этот показатель равнялся 375 млрд руб. Выручка от продажи газа составила 3,6 трлн руб., в 2017 году компания получила 2,8 трлн руб.

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году. Капитал и резервы компании превысили 11 трлн руб. по сравнению с 10,3 трлн руб. в 2017 году.

В январе—марте этого года «Газпром» добыл 136,7 млрд куб. м газа, что на 2,9 млрд куб. м (2,2%) больше, чем за аналогичный период 2018 года. Спрос на газ из ГТС на внутреннем рынке сократился на 4,2 млрд куб. м (4,5%). Компания поставила за рубеж 48,8 млрд куб. м газа, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом поставки в Чехию выросли на 52,5%, в Австрию — на 12,4%, в Италию — на 3,9%, в Венгрию — на 13,7%, в Словакию — на 11,5%.