«Нафтогаз» раскрыл «план Б» на случай прекращения транзита через Украину

В случае полного прекращения транзита газа через Украину «Нафтогаз» допустил создание дополнительных хранилищ газа и импорт СПГ из ЕС. Ранее в Киеве оглашали «план А», предусматривающий заключение новых договоров с ЕС

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«Нафтогаз» рассматривает вариант полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовит меры для обеспечения энергетической безопасности Украины при таком развитии событий. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Укринформ».

«Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа в Украине, эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность», — сказал Коболев, отвечая на вопрос о «плане Б» в случае прекращения транзита.

По его словам, также ведется работа над увеличением возможностей импорта из ЕС. Коболев выразил уверенность, что терминалы сжиженного газа смогут полностью заменить российский газ. «И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе», — добавил глава «Нафтогаза». Он подчеркнул, что Европа уже способна выстоять в потенциальном кризисе.

«Поэтому короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — заключил он.