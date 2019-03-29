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Политика ,  
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«Нафтогаз» раскрыл «план Б» на случай прекращения транзита через Украину
В случае полного прекращения транзита газа через Украину «Нафтогаз» допустил создание дополнительных хранилищ газа и импорт СПГ из ЕС. Ранее в Киеве оглашали «план А», предусматривающий заключение новых договоров с ЕС
Фото: Данил Шамкин / Zuma / ТАСС

«Нафтогаз» рассматривает вариант полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовит меры для обеспечения энергетической безопасности Украины при таком развитии событий. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает «Укринформ».

«Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа в Украине, эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность», — сказал Коболев, отвечая на вопрос о «плане Б» в случае прекращения транзита.

По его словам, также ведется работа над увеличением возможностей импорта из ЕС. Коболев выразил уверенность, что терминалы сжиженного газа смогут полностью заменить российский газ. «И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе», — добавил глава «Нафтогаза». Он подчеркнул, что Европа уже способна выстоять в потенциальном кризисе.

«Поэтому короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — заключил он.

Бизнес
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

20 марта Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с Украиной страны о том, что с начала 2020 года транспортировка газа через украинскую территорию будет прекращена. В середине марта о получении такого письма от «Газпром экспорта» сообщили власти Болгарии. В российской компании РБК говорили, что не направляли никакого уведомления в Софию.

Срок действия контракта на транзит российского газа в Европу, подписанного в 2009 году, истекает 31 декабря 2019 года. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль говорила, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров по транзиту с 1 января 2020 года. По ее словам, украинская сторона намерена придерживаться «плана А», который заключается в ратификации новых приложений к Соглашению об ассоциации с ЕС. Их планируется сделать «юридически обязующими» и выполнять их в любом случае.

В начале марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова продолжать подавать газ по трубопроводам через У​краину, если между заинтересованными компаниями будут достигнуты договоренности о выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки, а также если политическая обстановка будет стабильной.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Нафтогаз», транзит газа, Украина, Андрей Коболев
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Бизнес
Украина раскрыла «План А» по новому контракту на транзит газа из России
Политика
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