Путин назвал условие для продления транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, заявил Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом. Но для этого должен быть урегулирован судебный спор в Стокгольме, по решению которого "Газпром" должен заплатить $2,6 млрд

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Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, когда истекает действующий контракт, если будет урегулирована ситуация в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону украинского «Нафтогаза». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, передает корреспондент РБК.

«Господин президент [США Дональд Трамп] высказывал озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит, — заявил Путин. — Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».

Это заявление прозвучало накануне трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией, которые пройдут во вторник, 17 июля, в Берлине. Основным вопросом как раз станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом», сообщала пресс-служба российского Минэнерго.

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года решил, что «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору, а с учетом долга украинской компании за поставленный газ ($2 млрд) — $2,6 млрд. После этого решения «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. «Нафтогаз» уже инициировал аресты активов «Газпрома» в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. «Газпром» аресты обжаловал. «Заявление президента Путина выглядит довольно формально: транзит через Украину в любом случае останется: несмотря на кризисную ситуацию он нужен Украине, кроме того очевидно, что Северный поток-2 не сможет удовлетворить все потребности европейских покупателей», — считает аналитик S&P Александр Грязнов. По его словам, основным предметом переговоров станет объем газа, который будет поставляться по этому контракту, а также условия поставок

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев, пресс-служба «Нафтогаза» пока не ответила на запрос РБК.