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Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России
В Минске заверили, что нефть из России по мере оформления маршрутных поручений отправится на два белорусских НПЗ
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась вечером 4 января. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов, передает БелТА.

По его словам, насосные агрегаты были включены в 17:05. «Начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — добавил Сизов.

«Белнефтехим» заявил о закупке партии нефти у России без премии к цене
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О приостановке поставок нефти в Белоруссию стало известно накануне. Источник агентства «РИА Новости» объяснил это желанием Минска улучшить для себя условия по контрактным обязательствам.

Днем 4 января в «Белнефтехиме» заявили, что договорились с российской компанией о прокачке первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. По данным агентства ТАСС, поставками займутся две компании, а основной объем придется на «РуссНефть».

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Позже представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил РБК, что оформлена заявка на прокачку 133 тыс. т нефти на НПЗ «Нафтан».

В «Белнефтехиме» днем в субботу отметили, что «только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года».

Днем в субботу вопросы «сотрудничества в области энергетики» обсуждали премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Авторы: Артем Филипенок, Людмила Подобедова
Теги: Белоруссия, нефть
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