Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

В Минске заверили, что нефть из России по мере оформления маршрутных поручений отправится на два белорусских НПЗ

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Прокачка нефти из России на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области возобновилась вечером 4 января. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов, передает БелТА.

По его словам, насосные агрегаты были включены в 17:05. «Начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан». По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — добавил Сизов.

О приостановке поставок нефти в Белоруссию стало известно накануне. Источник агентства «РИА Новости» объяснил это желанием Минска улучшить для себя условия по контрактным обязательствам.

Днем 4 января в «Белнефтехиме» заявили, что договорились с российской компанией о прокачке первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. По данным агентства ТАСС, поставками займутся две компании, а основной объем придется на «РуссНефть».