Бизнес , 20 янв, 22:42
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Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии
Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».
«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — приводит агентство сообщение пресс-службы.
«Нафтан» — это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Витебской области. Он обеспечивает переработку поступающей из России нефти и ее дальнейший реэкспорт в страны Евросоюза. На экспорт уходит порядка 60% продукции завода.
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