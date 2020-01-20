Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии

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Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

«Нафтан» — это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Витебской области. Он обеспечивает переработку поступающей из России нефти и ее дальнейший реэкспорт в страны Евросоюза. На экспорт уходит порядка 60% продукции завода.

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