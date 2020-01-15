Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

По словам премьера Казахстана, сделка по поставке нефти состоится, если она будет экономически выгодна казахской стороне. Ранее Минск направил предложения о покупке сырья Украине, Азербайджану, Польше и другим странам

Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Казахстан получил от Белоруссии запрос на поставку нефти и рассмотрит это предложение, заявил на заседании парламента министр энергетики Нурлан Ногаев, передает «Интерфакс-Казахстан». По словам министра, сделка состоится, если она будет выгодна для казахской стороны.

«Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют», — указал он.

Как отметил глава Минэнерго, визит белорусской делегации в страну для обсуждения этого вопроса ожидается до 20 января.

В начале года истек контракт на поставку нефти между Россией и Белоруссией. Стороны не смогли заключить новый договор, в том числе из-за споров о ценах на сырье. 3 января поставки российской нефти были приостановлены, но на следующий день Минск объявил об их возобновлении. Концерн «Белнефтехим» пояснил, что договорился с Москвой о прокачке первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.