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Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

По словам премьера Казахстана, сделка по поставке нефти состоится, если она будет экономически выгодна казахской стороне. Ранее Минск направил предложения о покупке сырья Украине, Азербайджану, Польше и другим странам
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Казахстан получил от Белоруссии запрос на поставку нефти и рассмотрит это предложение, заявил на заседании парламента министр энергетики Нурлан Ногаев, передает «Интерфакс-Казахстан». По словам министра, сделка состоится, если она будет выгодна для казахской стороны.

«Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют», — указал он.

Как отметил глава Минэнерго, визит белорусской делегации в страну для обсуждения этого вопроса ожидается до 20 января.

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
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В начале года истек контракт на поставку нефти между Россией и Белоруссией. Стороны не смогли заключить новый договор, в том числе из-за споров о ценах на сырье. 3 января поставки российской нефти были приостановлены, но на следующий день Минск объявил об их возобновлении. Концерн «Белнефтехим» пояснил, что договорился с Москвой о прокачке первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя сложности переговоров о новом контракте, заявил, что Россия хочет поставлять нефть по завышенной цене. Он поручил белорусскому правительству начать импорт от альтернативных поставщиков.

15 января вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство разослало предложения о покупке нефти Казахстану, Украине, Азербайджану, Польше и странам Балтии. В польской компании PERN, которая является оператором нефтепровода «Дружба», заявили, что поставить белорусской стороне сырье по трубопроводу невозможно из-за особенностей технической инфраструктуры.

 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Казахстан, Белоруссия, нефть
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