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Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

Александр Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана, передает БелТА.

«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — сказал он.

По словам Лукашенко, сейчас Минск не может в полном объеме заменить российскую нефть. Но страна стремится к диверсификации поставок, добавил он.

Необходимо, чтобы 30-40% сырья Белоруссия покупала у России, 30% завозить с Балтики и 30% — через Украину, заявил президент.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Александр Лукашенко, нефть, Казахстан
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