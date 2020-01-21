Бизнес , 21 янв, 14:03
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Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана, передает БелТА.
«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — сказал он.
По словам Лукашенко, сейчас Минск не может в полном объеме заменить российскую нефть. Но страна стремится к диверсификации поставок, добавил он.
Необходимо, чтобы 30-40% сырья Белоруссия покупала у России, 30% завозить с Балтики и 30% — через Украину, заявил президент.
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