Войска беспилотных систем: что это за новый род войск и зачем его создали

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Что такое войска беспилотных систем России

Войска беспилотных систем — это новый род войск в структуре российских Вооруженных сил (ВС), созданный специально для проведения боевых операций с использованием беспилотных комплексов различного профиля и назначения.

Рода войск следует отличать от видов, которые означают крупные структурные подразделения, специализирующиеся на ведении боевых действий в определенной среде (Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот). Рода войск представляют собой более специализированные боевые формирования. По своей организационной принадлежности они могут входить в состав видов войск (например, береговые войска или мотострелковые части) либо существовать как самостоятельные структуры, как Воздушно-десантные войска и Ракетные войска стратегического назначения.

История создания

Решение создать войска беспилотных систем приняли на основе практического опыта, полученного в ходе военного конфликта на Украине: министр обороны России Андрей Белоусов в сентябре 2025 года заявил, что беспилотники выполняют до 80% огневых задач. Глава военного ведомства охарактеризовал массовое использование дронов как наиболее значимое достижение в развитии тактики действий воинских подразделений.

Андрей Белоусов (Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС )

В ноябре 2024-го президент Владимир Путин сообщил, что вопрос создания войск беспилотных систем прорабатывают Минобороны и Генштаб. Через месяц, 16 декабря, Белоусов анонсировал их формирование, назвав срок — третий квартал 2025-го. Путин летом 2025 года подтвердил, что в Вооруженных силах идет процесс по созданию новой боевой структуры как отдельного рода войск. О создании войск беспилотных систем в ноябре заявил заместитель начальника созданной структуры подполковник Сергей Иштуганов.

Минобороны показало эмблему нового рода войск. Она выполнена в форме красного круга, обрамленного ветвями с листьями. В верхней части композиции размещен государственный герб России. Внутри центральной фигуры изображены три золотых элемента: микросхема, меч и стрела.

Структура и командование

Точная организационная структура войск беспилотных систем пока не раскрыта, хотя Иштуганов отметил, что она уже сформирована. Личность начальника новых войск также не названа. Не раскрывается и численность, но в состав вошли как существующие подразделения, так и специально сформированные под новый род войск.

Замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов (Фото: Министерство обороны России)

Задачи войск беспилотных систем

Войска беспилотных систем способны выполнять широкий спектр функций:

Разведка. Воздушная, наземная и морская разведка с помощью дронов различных классов. Беспилотники способны проводить долгие наблюдения, передавая видеоизображение в реальном времени, обнаруживать технику и позиции противника, помогать составлять карту боевой ситуации.

Огневое поражение. Применение дронов для уничтожения бронетехники, укреплений, систем связи, транспорта и живой силы противника.

Транспортные задачи. Доставка боеприпасов, продовольствия, медикаментов, материального снабжения в труднодоступные районы и передовые позиции, где традиционная логистика затруднена или невозможна.

Электронная борьба. Применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления систем управления противника и нарушения его коммуникаций.

Подготовка кадров. Централизованное обучение операторов дронов, командиров и личного состава по единым стандартам. Иштуганов сообщил, идет работа по созданию специализированного военного вуза.

Силы беспилотных систем Украины

Россия не единственная страна, создавшая самостоятельный род войск для управления беспилотными системами. Так, на Украине Силы беспилотных систем были сформированы указом президента Владимира Зеленского в июне 2024 года. Командующим новым формированием назначили полковника Вадима Сухаревского, который ранее занимал пост заместителя главнокомандующего украинских Вооруженных сил и курировал вопросы использования беспилотников. В июне 2025-го его сменил Роберт Бровди (позывной Мадьяр).

Число дронов может составлять от 40 до 80 тыс. человек. Состоят украинские силы из четырех бригад, пяти батальонов и двух полков, они объединяют воздушные, морские и наземные системы.

Перспективы и вызовы

По словам экс-командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца, в России необходимо выстроить систему подготовки ведения военных действий в рамках задач нового рода войск, в частности, разработать комплексную систему обучения для всех категорий военнослужащих — от рядовых и сержантов до офицерского корпуса.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский военно-промышленный комплекс столкнулся с задачей существенного увеличения производства беспилотников. В 2023 году армия получила 140 тыс. дронов различного назначения, а уже в 2024-м объем поставок достиг отметки свыше 1,5 млн единиц. Белоусов подчеркнул, что стандартная схема — с длительным циклом разработки, испытаний и запуска серийного производства — не позволяет оперативно обеспечивать войска беспилотными системами в требуемых объемах. Поэтому развитие этого направления происходит через альтернативные механизмы, объединяющие потенциал волонтерских организаций, меценатов, «народного ОПК» и военного ведомства, — в результате работы «народного ОПК», по данным Белоусова, за период с апреля по декабрь 2024-го войска получили более 65 видов различных изделий, включая БПЛА, наземные робототехнические комплексы (НРТК) и безэкипажные катера (БЭКи).

Главные вопросы о войсках беспилотных систем

Кто будет начальником войск беспилотных систем России?

Личность начальника нового рода войск не раскрыта, хотя он уже назначен.

Когда начнут служить войска беспилотных систем России?

Изначально планировалось, что процесс создания новых войск будет завершен к третьему кварталу 2025-го, т.е. к концу сентября. Заместитель начальника нового рода войск Сергей Иштуганов объявил о формировании боевой структуры в ноябре.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Какое вооружение будут использовать войска беспилотных систем России?

Войска беспилотных систем оснащены не только воздушными FPV- и оптоволоконными дронами, но и наземными роботами и безэкипажными катерами. Новый род войск призван объединить различные типы беспилотных систем в единую организационную структуру, способную решать широкий спектр боевых задач, включая разведывательные, ударные и транспортные.