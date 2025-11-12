Минобороны России представило эмблему войск беспилотных систем

Video

Министерство обороны России представило эмблему нового вида войск — войск беспилотных систем. Символику представили на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны. На видео показаны удары расчетов FPV-дронов группировки войск «Запад», которые уничтожили бронетранспортер М113 и пикап с личным составом ВСУ в зоне спецоперации.

Эмблема представляет собой скрещенные стрелу и меч, поверх которых наложено изображение микросхемы с золотой звездой.

Фото: Минобороны России

12 ноября замначальника нового рода войск подполковник Сергей Иштуганов заявил, что войска беспилотных систем созданы в ВС России. «Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях», — заявил Иштуганов. По его словам, уже сформированы штатные полки и другие подразделения, которые взаимодействуют с производителями дронов.

Ранее президент Владимир Путин отмечал необходимость создания таких войск, ссылаясь на опыт специальной военной операции, где операторы дронов уничтожают до половины техники и объектов ВСУ.