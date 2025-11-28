НРТК «Курьер»: российский наземный боевой робот

НРТК «Курьер» (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Содержание:

Что такое НРТК «Курьер»: расшифровка и назначение

НРТК «Курьер» — это многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, выполняющая транспортные, разведывательные и боевые функции. Аббревиатура НРТК расшифровывается как «наземный робототехнический комплекс». Ключевая особенность разработки — модульный принцип. Поменять полезную нагрузку можно в полевых условиях за несколько минут, адаптируя робота под текущие боевые задачи.

Производитель НРТК «Курьер»: кто создал робота

По информации издания «Военное обозрение», разработкой системы в 2022–2023 годах занимались инженеры из Бурятии. Позже проект поддержало движение «Народный фронт» в рамках программы по развитию российских инженерных разработок «Кулибин-клуб» (названа в честь русского изобретателя Ивана Кулибина (1735–1818)). Производство «Курьера» налажено в Бурятии.

Технические характеристики (ТТХ) НРТК «Курьер»

Робототехнический комплекс имеет следующие параметры:

длина — 1,4 м;

ширина — 1,2 м;

высота — 0,58 м;

тип двигателя — электрический;

масса — до 250 кг;

скорость — до 35 км/ч;

время работы — 12–72 часа в зависимости от режима;

дальность управления — до 10 км.

Управление «Курьером» осуществляют по радиоканалу с передачей видеосигнала с двух камер (также есть тепловизор) в реальном времени на пульт оператора. Кроме того, возможно управление по спутниковому каналу или через оптоволоконный кабель, что уменьшает уязвимость НРТК перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

НРТК «Курьер» (Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press)

Вооружение (варианты комплектации)

Модульная конструкция позволяет устанавливать разнообразные системы вооружения:

Пулеметы: ПКТМ калибра 7,62 мм (боекомплект — 600 патронов), НСВТ («Утес») калибра 12,7 мм (200 патронов) или его модернизированная версия «Корд».

Автоматические гранатометы: АГС-17, АГС-30 (по 100 гранат)

Реактивные системы (до двух единиц): РПГ-7, РПГ-26, РПГ-30 или огнемет РПО «Шмель»;

Мины (до десяти): ТМ-62 или ТМ-83;

Другое вооружение и специальное оборудование: противотанковые управляемые ракеты (ПТУРы), системы РЭБ, модули для эвакуации раненых.

Также «Курьер» может доставлять боеприпасы и продовольствие.

В сентябре 2025 года на базе «Курьера» была испытана лазерная установка разминирования «Игнис», которая позволяет выжигать мины различных типов на расстоянии до 150 м.

Стоимость НРТК «Курьер»

По словам военного эксперта Бориса Рожина, цена базового шасси — чуть менее 1 млн руб. Сюда входит гусеничная платформа, электродвигатели, аккумуляторы, система дистанционного управления, видеокамеры. При расширении производства возможно снижение цены. Вооружение и специальные модули оплачивают отдельно.

Боевое применение

Типичные сценарии применения НРТК «Курьер»:

ведение огня по позициям противника;

дистанционное минирование и разминирование;

эвакуация раненых с поля боя;

доставка грузов и боеприпасов на передовую;

разведка и уточнение боевой обстановки.

НРТК «Курьер» (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

НРТК «Курьер» впервые применили в ходе военной операции на Украине в бою в Авдеевке в начале 2024 года. Тогда два робота с гранатометами АГС-17 сопроводили наступающую пехоту, подавив огневые точки украинских войск.

К концу октября 2024 года в зоне боевых действий на Украине, по данным «Народного фронта», действовало более 50 «Курьеров».

Перспективы развития

Основные перспективы развития комплекса включают расширение производства, тестирование новых вариантов боевого оснащения (например, зенитного вооружения) и технологические улучшения самой платформы.

Главные вопросы об НРТК «Курьер»

Чем НРТК «Курьер» отличается от дрона?

«Курьер» — это наземный робот, а не летающий дрон. В отличие от FPV- и оптоволоконных беспилотников комплекс может нести тяжелое вооружение (пулеметы, гранатометы, ПТУРы) и работать автономно более суток.

НРТК «Курьер» (Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press)

Можно ли управлять «Курьером» из укрытия?

Да, управление происходит полностью дистанционно из защищенной позиции. Оператор находится в блиндаже или укрытии, откуда управляет роботом на расстоянии до 10 км. Кроме того, возможно использовать дроны в качестве ретранслятора, чтобы увеличить радиус действия сигнала.

Сколько времени работает «Курьер» без подзарядки?

Время работы — от 12 до 72 часов в зависимости от режима. При активной боевой работе запас аккумулятора составляет 6–10 часов, затем включается дизельный генератор, заряжающий батареи еще на несколько часов. В режиме засады с включенной только камерой робот может находиться в боевой готовности значительно дольше.