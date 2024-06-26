Зеленский подписал указ о создании на Украине нового рода войск
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в составе ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Документ опубликован на сайте украинского президента.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года «О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода войск», — говорится в указе украинского президента. Документ вступает в силу со дня подписания.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Украины. С марта 2024 года эту должность занимает Александр Литвиненко.
Выделить беспилотники в отдельный род войск Владимир Зеленский предложил кабинету министров Украины в феврале 2024 года.
О важности развития беспилотных систем на Украине заговорили еще в 2022 году. Тогда в материале для CNN главком ВСУ Валерий Залужный (с 8 февраля 2024 года эту должность занимает Александр Сырский) заявил, что развитие систем БПЛА позволит избежать «втягивания в позиционную войну», где у Украины «нет преимущества».
О намерении Киева выделять средства на закупку дронов не раз заявляли украинские политики. В январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что его ведомство заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА.
В 2022 году обеспечить беспилотниками все боевые подразделения российских войск поручил Владимир Путин. БПЛА должны быть «интегрированы в единую разведывательную сеть», заявил президент. Возможность получать информацию от беспилотников должна быть «в ближайшей перспективе <...> у каждого бойца», подчеркнул Владимир Путин.
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