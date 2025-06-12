Путин рассказал о роли беспилотников и ПВО в конфликте с Украиной

Президент отметил, что Россия знает, как развивается беспилотная отрасль на Украине, и тоже «не опаздывает». Он также призвал к созданию универсальной ПВО против разных типов воздушных целей

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Россия создает как отдельный род войска беспилотных систем, страна накопила хороший опыт работы в этой области, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем», — сказал он.

В зоне военной операции, указал президент, на счету операторов БПЛА — до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Они используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.

Также он отметил, что актуальной остается использование противовоздушной обороны против дронов. По его словам, борьба с ними потребовала «новых подходов и нестандартных решений». По мнению Путина, нужно работать над созданием универсальной системы ПВО, которая бы работала и против ракет, и против реактивных снарядов, и против БПЛА.

В прошлом году глава Минобороны Андрей Белоусов, который присутствовал на этом совещании, рассказал, что завершить формирование войск беспилотных систем планируют в третьем квартале 2025-го.

В апреле глава государства сообщил, что в 2024 году Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. По его словам, ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов. Однако этих средств поражения все равно не хватает, указал Путин.