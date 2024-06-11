На Украине назначили командующего Силами беспилотных систем

Полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале.

«В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

До этого Сухаревский занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ, на которой отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов. В июне 2022 года он получил звание Героя Украины.

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