В России создали войска беспилотных систем

В беспилотных войсках уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов, заявил их замначальника

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Войска беспилотных систем созданы в ВС России, заявил в интервью kp.ru замначальника нового рода войск подполковник Сергей Иштуганов.

«Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях», — заявил он.

Офицер отметил, что уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов. При этом наращивание боевого состава продолжается.

В конце прошлого года глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что создание войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

В июне президент Владимир Путин заявил, что в стране уже активно разрабатываются такие войска, и призвал «обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание».

Такую необходимость объяснил наработанным военными опытом и ситуацией в зоне военной операции, где растет эффективность применения БПЛА — на счету операторов дронов до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии, отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия знает, как развивается беспилотная отрасль на Украине, и тоже «не опаздывает».