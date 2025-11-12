В России создали войска беспилотных систем
Войска беспилотных систем созданы в ВС России, заявил в интервью kp.ru замначальника нового рода войск подполковник Сергей Иштуганов.
«Определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях», — заявил он.
Офицер отметил, что уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов. При этом наращивание боевого состава продолжается.
В конце прошлого года глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что создание войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале 2025 года.
В июне президент Владимир Путин заявил, что в стране уже активно разрабатываются такие войска, и призвал «обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание».
Такую необходимость объяснил наработанным военными опытом и ситуацией в зоне военной операции, где растет эффективность применения БПЛА — на счету операторов дронов до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии, отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что Россия знает, как развивается беспилотная отрасль на Украине, и тоже «не опаздывает».
