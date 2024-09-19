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Политика ,  
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Путин заявил о планах нарастить в 10 раз выпуск дронов в 2024 году

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вооруженные силы России за 2023 год получили порядка 140 тыс. беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить «практически в десять раз», заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера, роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения», — сказал он. По словам президента, для создания отечественных беспилотников применяются «передовые технологии и новые инженерные решения», которые обеспечивают России «преимущество на поле боя».

Глава государства отметил, что работа по серийному выпуску дронов будет проводиться на базе 48 специальных центров в разных регионах России, их создадут до 2030 года. Вместе с тем он призвал к снятию существующих ограничений для поставок беспилотников в войска и заявил о необходимости «синергии между крупными центрами и малым бизнесом» в их производстве.

Он также назвал реализацию нацпроекта по беспилотникам «ключом к технологическому суверенитету» России в этой сфере.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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