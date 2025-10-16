 Перейти к основному контенту
СК предъявил обвинения командиру беспилотных сил ВСУ Мадьяру

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт&nbsp;Бровди
Роберт Бровди (Фото: Птахи Мадяра 414ОБ / Wikipedia)

Следственный комитет предъявил обвинения в совершении терактов командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (позывной Мадьяр) и комполка беспилотных систем ВСУ Дмитрию Бондаровичу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении терактов в отношении командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и командующего 14-м отдельным полком беспилотных систем ВСУ Дмитрия Бондаровича», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что обвинения были выдвинуты в связи с атаками ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса с применением беспилотников дальнего действия.

Размер причиненного ущерба и соучастники преступления устанавливаются.

Минобороны заявило об уничтожении 66 дроноводов ВСУ в Харьковской области
Политика
Реактивная&nbsp;система&nbsp;залпового огня (РСЗО) &laquo;Торнадо&raquo;

Роберт Бровди вступил в ряды ВСУ в 2022 году, в мае того же года он создал собственное дроновое подразделение ВСУ под названием «Птицы Мадьяра», которое занимается воздушной разведкой, патрулированием линии фронта, корректировкой артиллерии, атаками дронами-камикадзе и прицельным сбросом взрывчатки с беспилотников.

В ноябре 2024 года российские военные в результате удара реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Торнадо» по пункту «Птиц Мадьяра» уничтожили 66 украинских операторов БПЛА, находившихся в населенном пункте Журавка Харьковской области.

В мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Мадьяру звание Героя Украины, а в июне назначил Бровди на должность командующего силами беспилотных систем ВСУ.

