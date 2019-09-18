Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

Биньямин Нетаньяху после неуверенного выступления его партии на выборах может лишиться поста премьер-министра Израиля. По предварительным результатам, его блок получил 55 мест в парламенте из 120

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

В среду, 18 сентября, в Израиле подвели предварительные итоги состоявшихся во вторник внеочередных выборов в кнессет. После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца. По предварительным результатам, которые приводит газета Haaretz, «Ликуд» получила 31 место, «Кахоль-Лаван» — 32. Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, левоцентристский блок Ганца — 56. Таким образом, ни одна из сторон не получила однозначного преимущества.

Выборы в национальный парламент стали уже вторыми для страны за пять месяцев. Предыдущие прошли в апреле, однако кнессет был распущен, поскольку сформировать правительство ему не удалось.

Кто войдет в новое правительство

Несмотря на неуверенное выступление, в среду Нетаньяху заявил о намерении попытаться сформировать коалицию. Премьер сказал, что в ближайшие несколько дней начнет переговоры по созданию «сильного сионистского правительства». Нетаньяху подчеркнул, что такое правительство не должно включать в себя антисионистские арабские партии, которые получили порядка трети мест в парламенте и которые премьер обвинил в поддержке террористов.

По словам Нетаньяху, Израиль переживает исторический момент. Страна стоит перед «огромными вызовами» в сфере безопасности и дипломатии, в скором времени президент США Дональд Трамп должен представить план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Как отметил Нетаньяху, это «определит будущее Израиля на десятилетия вперед». «Мы должны гарантировать, что наши достижения, ради которых мы работали, будут сохранены», — заявил премьер.