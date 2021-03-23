В Израиле пройдут четвертые за два года парламентские выборы

Поставивший рекорд по длительности пребывания на посту премьера Израиля Биньямин Нетаньяху надеется на победу своей партии на новых парламентских выборах, однако прогнозы не обещают ему уверенной победы

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Системная нестабильность

Назначенные на вторник, 23 марта, парламентские выборы в Израиле — четвертые за последние два года.

По итогам выборов в апреле 2019 года ни одна из партий не получила необходимого для формирования правительства большинства, коалицию сформировать также не удалось. После повторных выборов в сентябре того же года кабинет также не был сформирован, что спровоцировало выборы в марте 2020 года. После них правящая правоцентристская партия «Ликуд» («Консолидация») под руководством премьера Биньямина Нетаньяху сформировала коалицию со своим главным соперником в трех последних кампаниях — блоком партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), которую возглавляет бывший глава Генштаба Израиля Бени Ганц. Партии договорились, что будут возглавлять правительство по очереди и Ганц сменит Нетаньяху на посту премьер-министра в ноябре 2021 года. Однако затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на 2021 год, что привело к очередному роспуску парламента и назначению новых досрочных выборов.

Спорный бюджет — лишь повод, подлинная причина новых выборов заключается в непреодолимых разногласиях между партнерами по коалиции, в системной нестабильности израильской политической системы, убеждена старший научный сотрудник Института по изучению стратегии и политики Междисциплинарного центра в Герцлии, бывший депутат кнессета Ксения Светлова. По ее мнению, в правительстве национального единства «никакого единства не было» и с самого начала оно было обречено на неполный срок. «Вся та же история, которая нас сопровождает последние два года, сейчас приводит к тому, что страна вновь идет на выборы и тратит на них немалые деньги. И мы за несколько дней до четвертых выборов уже говорим про возможность пятых», — сказала эксперт РБК.

Однако у предвыборных кампаний появились новые акценты. Борьба с коронавирусом — один из них. Бессменно занимающий с 2009 года пост премьера Нетаньяху пытается обернуть проведенную его правительством кампанию по вакцинации в свою пользу. «Израиль — мировой чемпион в вакцинации, первая страна в мире, победившая «корону» в сфере здравоохранения и «корону» в экономике», — заявил он на одном из предвыборных мероприятий (цитата по The New York Times). Противники премьера убеждают избирателей в том, что антиковидная кампания под его руководством не была удачной: локдаун в стране вводился трижды, финансовая поддержка малого бизнеса недостаточна, наблюдаются экономический спад и безработица. Часть жителей также были недовольны нарушением ограничений со стороны ортодоксально верующего населения, которые премьер игнорировал, как они считают, по политическим убеждениям, поскольку основу его коалиции составляют как раз ортодоксальные партии. «Кампания по борьбе с пандемией однозначно прошла не очень успешно, потому что в Израиле 6 тыс. погибших было за этот год, как и в Японии, где 120 млн населения, а в Израиле — всего девять», — говорит Светлова.