Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Федун сообщил об улучшении самочувствия Спорт, 20:23 Китайский врач заявил о занижении числа зараженных COVID-19 в январе Общество, 20:20 В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы Общество, 20:17 Кабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий Общество, 19:56 Путин поздравил Нетаньяху с избранием на должность премьера Израиля Политика, 19:42 «Кёльн» сыграл вничью с «Майнцем» в чемпионате Германии Спорт, 19:27 Израиль утвердил состав правительства после почти года неопределенности Политика, 19:18 «Бавария» объявила состав на первый после паузы матч Бундеслиги Спорт, 19:00 В Белгородской области проверят жалобы медиков на отсутствие выплат Общество, 18:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая Общество, 18:46 Скончался экс-партнер Валерия Харламова по звену Юрий Гомоляко Спорт, 18:29 В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным космопланом Технологии и медиа, 18:27 Акции Veon были на пике пять лет назад. Что с ними сейчас Quote, 18:26 Новая дальневосточная авиакомпания закупит 16 самолетов МС-21 Бизнес, 18:23
Новости без коронавируса ,  
0 

Израиль утвердил состав правительства после почти года неопределенности

Спикером парламента назначен министр внутренней безопасности Израиля Ярив Левин. Половину правительственного срока пост премьер-министра будет занимать Беньямин Нетаньяху, вторую половину — его политический противник Бени Ганц
Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц (слева)
Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц (слева) (Фото: Reuters)

Однопалатный парламент Израиля Кнессет утвердил состав нового коалиционного правительства страны после третьих за неполный год выборов, сообщается на сайте Кнессета.

Спикером парламента избран министр внутренней безопасности Израиля Ярив Левин (член партии Нетаньяху «Ликуд»). За него отдали свои голоса 72 депутата, его соперники — Карин Элхарар из партии «Еш Атид» и Ахмад Тиби из партии «Объединенный список» — набрали по 23 и 20 голосов соответственно.

Согласно коалиционному соглашению партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на посту в течение 18 месяцев нового правительственного срока. В этот период лидер «Кахоль-Лаван» и политический противник Нетаньяху Бени Ганц будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра обороны. Он займет премьерское кресло на вторую половину срока, тогда как Нетаньяху перейдет на должность заместителя премьер-министра. Датой этого обмена должностями Кнессет назначил 17 ноября 2021 года.

Обращаясь к Кнессету, Ганц заявил, что худший политический кризис в истории Израиля завершился.

Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства
Политика
Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху

Для того чтобы сформировать правительство, Израилю понадобился почти год и трое выборов. Первые состоялись в апреле 2019 года. Тогда члены парламента выбрали Нетаньяху, который должен был сформировать правительство большинства. Однако долгие переговоры ни к чему не привели, премьер-министр не смог получить большинство в парламенте, и Кнессет согласился на новые выборы.

Они прошли в сентябре, по их результатам партии Нетаньяху и Ганца снова оказались друг от друга с минимальным отрывом, мешающим сформировать большинство. Ни Нетаньяху, ни позже Ганц не смогли сформировать большинство, и снова были назначены выборы. Тогда Нетаньяху предложил коалиционное соглашение Ганцу, но тот отказался.

В итоге последние выборы состоялись в марте 2020 года, после которых лидеры «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» все-таки образовали коалицию.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Израиль, кнессет
Материалы по теме
Нетаньяху приостановил полеты в Израиль
Общество
Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter