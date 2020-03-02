В Израиле стартовали третьи за год выборы в парламент

Избиратели в Израиле в третий раз подряд попытаются разрешить затянувшийся политический кризис. По итогам предыдущих выборов партиям не удалось сформировать правительство: главным препятствием стала фигура премьера Нетаньяху

В понедельник, 2 марта, впервые в истории Израиля пройдут третьи за 11 месяцев парламентские выборы. Претендентов на большинство голосов, как и в предыдущие разы, двое — правоцентристская партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху и левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генерального штаба Бени Ганцем. Избирательный цикл начался в апреле прошлого года, но выборы не выявили победителя: «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» получили по 35 из 120 мест в парламенте. Сформировать кабинет министров никто из них не смог, из-за чего в сентябре вновь прошли выборы, на которых левоцентристы набрали на один мандат больше — 33 против 32 у «Ликуд». После вторых выборов снова никто не смог заручиться поддержкой минимум 61 депутата, что спровоцировало новое голосование. Оно впервые проходит в понедельник (обычно выборы назначаются на вторник). Для повышения явки 2 марта объявлено выходным, однако, по сообщениям израильских СМИ, такой расчет может не сработать: многие избиратели устроили себе длинные выходные и уехали отдыхать. Всего правом голоса обладает около 6,5 млн израильтян, явка на последние выборы составила 69,8%.

Опросы, проведенные накануне нынешних выборов, предсказывают либо небольшое преимущество «Ликуда» (согласно опросу Channel 12, партия Нетаньяху может получить 35 мест, а блок во главе с Ганцем — 33), либо получение равного результата: опрос Channel 13 обещает обоим фаворитам по 33 места. На третьем месте, согласно этому опросу, будет Объединенный список (в него входят несколько арабских партий Израиля), который может получить 15 мест. Далее следуют Альянс левых партий во главе с «Аводой» — девять мест и партия «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана — шесть. Именно с выхода Либермана из правящей коалиции с «Ликудом» в начале 2019 года начался политический кризис. Остальные места распределятся между несколькими религиозными партиями.

Опросы и проведенная кампания показывают возможность повторения прежнего сценария, говорит руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. Он отмечает, что партии за прошедшее с предыдущих выборов время не предложили избирателям ничего кардинально нового, опросы не показывают возможность серьезного перехода голосов от одной партии к другой, поэтому вполне вероятно, что «Кахоль-Лаван» немного улучшит результат, но проблем с формированием правительства это не снимает.

За время кампании произошло нескольких важных событий, из которых политическую выгоду мог бы извлечь действующий премьер Нетяньху: освобождение в России при его активном участие Наамы Иссахар (осужденной за контрабанду нарковещества) и представление президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Однако, по замечанию Марьясиса, значительного влияния на рейтинг Нетаньяху и его партии это не указало. «Сделку века» по мирному урегулированию Трамп хоть и представил в присутствии Нетаньяху, однако днем ранее встретился с Ганцем, выразив таким образом готовность реализовать ее со всеми, обращает внимание эксперт. Помимо этих событий на позиции Нетаньяху влияло то, что на 17 марта назначено начало рассмотрения в суде выдвинутых против него обвинений в коррупции.