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Политика ,  
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Израильская оппозиция заявила о формировании правительства без Нетаньяху

Состав правительства должен утвердить президент и одобрить парламент. В этом случае еще два года премьером будет глава партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем — глава партии «Еш Атид» Яир Лапид

Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид проинформировал президента Израиля о формировании нового коалиционного правительства, в случае утверждения которого нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавлявший правительство более десяти лет, покинет пост. Об этом сообщает The Times of Israel.

По условиям достигнутого соглашения, до сентября 2023 года премьером будет глава партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем его сменит Лапид (до ноября 2025 года, когда истекут полномочия состава парламента).

В своем аккаунте в Twitter Лапид пообещал, что новое правительство будет работать на благо всех израильтян. «Оно будет уважать своих оппонентов и сделает все возможное, чтобы объединить все части израильского общества», — написал глава «Еш Атид».

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При этом состав «правительства перемен» еще должен утвердить президент, также он должен пройти процедуру одобрения кнессета (парламента Израиля). Голосование в парламенте вряд ли состоится в ближайшие две недели, пишет газета. Официально спикер парламента Ярив Левин (партия Нетаньяху «Ликуд») будет проинформирован о необходимости назначить голосование по новому правительству только 7 июня. После этого у него есть неделя на то, чтобы запланировать голосование, что дает Нетаньяху и его сторонникам 12 дней на то, чтобы переубедить депутатов и лишить Лапида большинства голосов.

Как пишет The Times of Israel, один из депутатов партии «Ямина» в среду вечером заявил, что может проголосовать против нового коалиционного правительства. Это может поставить под угрозу план Лапида, добавляет издание.

23 марта в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. После этого формированием правительства занялся Нетаньяху. Срок, отведенный ему для этого, истекал 5 мая. Незадолго до его конца Нетаньяху сообщил президенту Реувену Ривлину, что не может сформировать правительство и вернул мандат президенту. После этого мандат перешел к Лапиду.

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Автор
Мария Лисицына
Израиль кнессет коалиционное правительство
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