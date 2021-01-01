В Израиле распустили парламент и объявили досрочные выборы

Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на текущий год. Согласно законодательству, досрочные парламентские выборы должны состояться 23 марта. Об этом сообщает издание Maariv.

«Я призываю всех воздержаться от эскалации напряженности и сделать все возможное, чтобы избирательная кампания проводилась и завершилась организованно и без проявлений насилия», — сказал спикер Кнессета Ярив Левин, объявляя о самороспуске парлемента.

Таким образом, Израиль ждут четвертые за два года внеочередные парламентские выборы. На предыдущих выборах правые и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства.

После выборов в марте 2020 года партии «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Бени Ганца провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.