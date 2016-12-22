Европа призвала США подумать о последствиях выхода из ДРСМД

Европейский союз призвал подумать США о последствиях для безопасности в случае выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

В Брюсселе отметили, что благодаря этому договору было сокращено и уничтожено около 3 тыс. ракет с ядерными и обычными боеголовками.

«США и Россия должны вести конструктивный диалог, чтобы сохранить ДРСМД и сделать так, чтобы его положения полностью исполнялись, что является необходимым для европейской и глобальной безопасности», — говорится в сообщении. В ЕС уточнили, что у России есть проблемы, связанные с соблюдением соглашения.

«Миру не нужна новая гонка вооружений, от которой никто не выиграет, а напротив, принесет еще большую нестабильность», — говорится в сообщении.

О том, что США могут выйти из договора, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Неваде. Данное решение он объяснил тем, что Москва нарушает его условия договора. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — сказал Трамп.

После этого в МИД России заявили, что в Москве готовы ответить на слова Трампа о выходе из соглашения. В Кремле заявления американского лидера вызвали обеспокоенность. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это может сделать мир «более опасным». Также он отверг обвинения Вашингтона в нарушении договора и заявил, что американская сторона «размывает» основные его положения, потому что развертывает антиракеты, которые могут быть также использованы как ракеты малой и средней дальности.