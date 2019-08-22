Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

Россия сомневается в том, что Соединенные Штаты после разрыва ДРСМД будут готовы продлить договор о стратегических наступательных вооружениях. Этот договор сдерживает Вашингтон и Москву от наращивания военного ядерного потенциала

Снятая с дежурства межконтинентальная ракета GM-25C Titan II на базе в Аризоне (Фото: Nicole Neri / Reuters)

После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Об этом заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на брифинге Совбеза. Текст его выступления опубликован на сайте постпредства.

Из-за разрыва ДРСМД из системы контроля над вооружениями была «выбита очередная опора», которая помогла заключить СНВ-III, сказал Полянский. Он напомнил, что ранее также был разорван договор по противоракетной обороне. В феврале 2021 года истекает договор СНВ-III, переговоры о продлении которого долгое время ведут Москва и Вашингтон. «Он тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — заявил Полянский.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III между Россией и США подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года. Договор предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой страны и сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Он также предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Действие СНВ-III истекает в 2021 году. В соответствии с документом, он может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон. Таким образом, Москва и Вашингтон должны определиться по будущему СНВ-III до 2021 года. При этом обе страны, как и в случае с ДРСМД, неоднократно обвиняли друг друга в нарушении его условий. Российский МИД выражал недовольство тем, что США в одностороннем порядке исключали из зачета по договору после переоборудования бомбардировщики B-52 и пусковые установки ракет «Трайдент-II». А недовольство Вашингтона вызывало то, что Москва продолжает модернизацию «ядерной триады». В феврале 2019 года глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания выходят за рамки, установленные договором.