Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке

Госдума во втором чтении приняла поправку о тридцатидневном срок явки в военкомат по электронной повестке. Также она наделяет военные комиссариаты правом оформления выписок из реестра воинского учета
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязанности призывников являться в военкомат по электронной повестке не позднее чем через 30 дней со дня ее выдачи, документ размещен на сайте Госдумы.

Поправки предлагалось внести в законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года, а именно в ст. 7.1 «Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Таким образом, срок явки по электронной повестке может быть увеличен — сейчас он составляет 20 календарных дней.

Также соответствующая поправка наделяет военные комиссариаты правом оформления выписок из реестра воинского учета.

В этот же день Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию. Сейчас он проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля — весенний, и осенний — с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект предполагает, что течение всего года будут проходить медицинские освидетельствования, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии, Отправка призывников в войска по-прежнему будет происходить весной и осенью.

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках весной 2023 года. Реестр электронных повесток начал работу с 1 ноября 2024 года. Они и рассылаются электронном виде и считаются доставленными через семь дней после публикации в реестре. При этом неважно, видел ли призывник уведомление на портале «Госуслуги» или нет.

