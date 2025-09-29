Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки

Путин подписал приказ об осеннем призыве. В войска планируется отправить 135 тыс. человек. основные факты о призывной кампании — в справке РБК

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Осенний призыв на срочную военную службу затронет 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В соответствии с указом президента, он пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Сколько продолжается служба, как сейчас отправляют повестки, каковы условия предоставления отсрочек — РБК собрал ответы на эти и другие вопросы, которые касаются призыва.

Содержание:

Что такое осенний призыв

Осенний призыв — это ежегодная кампания по призыву граждан России на срочную службу, проводимая во второй половине года. Она затрагивает юношей призывного возраста, признанных годными к службе по состоянию здоровья и другим критериям. В отличие от весеннего, который стартует в апреле, осенний приходится на последние месяцы года.

Принцип набора и прохождения службы одинаков: обучение и период службы не отличаются друг от друга. Разница лишь во времени проведения и в количестве призывников, что определяется актуальными потребностями армии. Кампания — это государственная процедура, определяющая, кто будет призван именно в этот промежуток времени.

Когда начинается осенний призыв и сколько он длится

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В этом году начало призыва запланировано на 1 октября, то есть его длительность составляет три месяца. Это регулирует закон «О воинской обязанности и военной службе», статья 25, и регламентируют президентские указы.

Сроки могут различаться для некоторых категорий: северян призывают в ноябре, занятых на сельхозработах — в октябре. Эти сроки учитывают климатические и сезонные особенности и регулируются соответствующими законодательными актами.

С 2025 года решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, действительно в течение года.

Кого призовут осенью 2025 года

Возрастные рамки

Этот призыв коснется мужчин от 18 до 30 лет. Ранее верхняя граница составляла 27 лет, но в 2023 году ее постепенно подняли до 30. Выпускники школ и колледжей, а также молодые специалисты могут быть призваны на службу.

Не все отправляются служить автоматически. На службу призывают только тех, кто годен по состоянию здоровья, не имеет оснований для отсрочки и не проходит альтернативную гражданскую службу. Поэтому реальный круг тех, кому придет повестка, всегда меньше формальных возрастных рамок.

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Категории годности

«А» — человек полностью здоров, может служить в любых войсках.

«Б» — годен, но с некоторыми ограничениями.

«В» — зачисляется в запас, освобождается от службы, на службу позовут только при мобилизации.

«Г» — временно не годен; по этой причине дают отсрочку от полугода до 12 месяцев (стандартный срок).

«Д» — не годен; полное освобождение от службы.

Особые категории граждан

Обучающиеся очно получают отсрочку на все время учебы, после выпуска она прекращается. Аспиранты также освобождаются на время учебы, кандидаты и доктора наук — полностью. Отсрочка положена также отцам двоих детей, ухаживающим за родственниками с инвалидностью, работникам стратегических отраслей и некоторым другим категориям граждан.

Как приходят повестки на осенний призыв

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Бумажный вариант повестки вручает лично сотрудник администрации или военкомата, в ней указывают Ф. И. О. призывника, цель явки, дата, время и адрес военкомата. Призывник подтверждает получение уведомления подписью.

Вариант в электронном виде, дублирующий бумажный, размещен на сайте «Госуслуги», повестка фиксируется в системе. Уведомление считается врученным через неделю после размещения, независимо от того, ознакомился ли с ним призывник.

Что происходит после получения повестки

Медкомиссия — регистрация, сдача анализов, осмотр у специалистов, получение заключения о годности. По заключению врачей и соответствующим документам призывнику определяют категорию годности, возможна ли отсрочка, положено ли освобождение. Отправка — медосмотр в сборном пункте, контрольный медосмотр, распределение по войскам, оформление личного дела, отправление на службу.

Медицинская комиссия

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

При медосмотре сначала регистрируют документы призывника: паспорт, приписное свидетельство, медсправки. Далее проводят базовые измерения: рост, вес, давление, пульс, зрение, слух, общий осмотр терапевта.

После первичного осмотра призывника направляют к профильным специалистам: хирург, невролог, окулист, ЛОР, стоматолог, при необходимости психиатр или нарколог. Одновременно с осмотром делают анализы крови и мочи, могут направить на ЭКГ или рентген по показаниям. Все результаты фиксируют в медицинской карте.

Молодой человек при этом вправе задавать вопросы доктору, приносить справки, требовать повторного осмотра при сомнительных результатах и получить разъяснение по каждому диагнозу. В конце врачебная комиссия оформляет заключение о категории годности («А», «Б», «В», «Г», «Д») и протокол, который далее предадут в военкомат.

Призывная комиссия

Комиссия в составе сотрудников военкомата, врачей, юристов и иногда сотрудников местной администрации коллективно принимает решение о призыве или отсрочке. Для этого все ее члены изучают медицинское заключение, документы об образовании, информацию и семье и работе и другие основания. Итог записывают в протокол и передают призывнику повестку или уведомление.

Основания для отсрочки и освобождения

Отсрочки

Учеба — студенты очной формы обучения в колледжах и вузах.

Пример: студент второго курса университета получает отсрочку на весь срок обучения.

Аспирантура — аспиранты очной формы обучения.

Пример: молодой ученый в аспирантуре продолжает учебу без призыва.

Забота о семье — ухаживающие за ребенком или родственником-инвалидом и другими родственниками (полный список).

Пример: отец-одиночка с маленьким ребенком получает временную отсрочку.

Работа в стратегических или силовых структурах — МВД, МЧС, ФСБ и др.

Пример: сотрудник полиции продолжает службу без призыва в армию.

Работа в аккредитованных IТ-компаниях. Пример: ИТ-специалист, проработавший не менее 11 месяцев в аккредитованной компании.

Лечение и временные ограничения по здоровью — категория «Г» (временно не годен).

Пример: человек с травмой получает отсрочку до полного выздоровления.

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Полное освобождение

Инвалиды — граждане, признанные инвалидами.

Пример: мужчина с инвалидностью первой группы.

Ученые — кандидаты и доктора наук.

Пример: аспирант с уже присвоенной ученой степенью.

Не отбывшее уголовное наказание — речь идет об осужденных за тяжкие нарушения закона.

Пример: молодой человек с действующей судимостью не подлежит призыву.

Постоянно проживающие за рубежом, поскольку они не состоят на воинском учете.

Пример: студент, живущий и учащийся в Европе.

Уже отслужившие — мужчины, уже полностью прошедшие срочную или контрактную службу.

Пример: бывший срочник или контрактник не подлежит повторному.

Сыновья или родные братья военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших во время нее.

Ответственность за неявку

Игнорирование повестки военкомата может привести к серьезным юридическим последствиям, включая как административную, так и уголовную ответственность.

Административная ответственность

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП России) в статье 21.5 говорит, что неявка в военкомат без уважительной причины в требуемое время в военкомат может наказываться штрафом в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Уголовная ответственность

Уклонение от призыва может быть квалифицировано как попытка избежать военной службы. Санкции статьи 328 Уголовного кодекса (УК) предусматривает для такого преступления:

штраф до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до 18 месяцев;

принудительные работы на срок до 2 лет;

арест до 6 месяцев;

лишение свободы на срок до 2 лет.

Дополнительные последствия

В случае длительного непредоставления информации о себе (более 20 дней) военкомат может ввести определенные запреты, такие как ограничение выезда из страны, временная приостановка действия водительских документов, невозможность оформления недвижимости, открытие ИП или получение кредита.

Альтернатива призыву

Альтернативная гражданская служба (АГС)

• По убеждениям или религиозным мотивам

АГС доступна тем, кто по своим убеждениям не может проходить службу, например пацифисты, представители религиозных конфессий с запретом на оружие. Их служба проходит в больницах, социальных учреждениях, на почте, в органах социальной защиты и других гражданских организациях, где требуются такие трудящиеся. Длительность службы — 21 месяц, что на полгода дольше, чем в срочной армии. В список ограничений входят ношение оружия, участие в боевых операциях и прохождение военной подготовки.

• По состоянию здоровья или особым семейным обстоятельствам

АГС может быть предоставлена россиянам с ограничениями по здоровью или тем, кто ухаживает за членами семьи. Места службы те же — социальные учреждения, больницы, почта, образовательные и культурные организации. Длительность службы аналогична, 21 месяц. Ограничения включают запрет на выполнение функций, связанных с выполнением обязанностей военнослужащего, и сохранение статуса работающего гражданина.

В 2025 году Минтруд обновил список специальностей для АГС, расширив его с 238 до 266 пунктов.

Что скоро изменится в порядке призыва

В июле 2025 года в Госдуму внесли проект о расширении временных границ призыва с трех месяцев весной и осенью до года (с 1 января по 31 декабря). По мысли авторов поправок, круглогодичный призыв «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», поскольку медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проходить не в сжатые сроки. Периоды же фактической отправки призывников в войска планируют сохранить: она будет происходить весной и осенью.

Одновременно предполагается уточнить обязанности подлежащих призыву в части сроков подачи заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую. Обратиться с заявлением о замене военной службы можно в следующие сроки:

до 1 апреля — для граждан, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 октября по 31 декабря текущего года;

до 1 октября — гражданам, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 апреля по 15 июля следующего года.

Также поправки определяют, что граждане, пользующиеся отсрочками от призыва, могут попросить о замене военной службы на альтернативную в течение десяти дней со дня прекращения основания для отсрочки.

17 сентября комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Первое чтение состоялось через неделю, депутаты одобрили проект.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Вопрос — ответ

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press