Совфед принял закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Совфед принял закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Изначально планировалось изменить границы призывного возраста с 18-27 до 21-30 лет, однако в Думе решили не менять нижнюю планку. Закон вступит в силу со следующего года и не коснется тех, кто попадет в запас до 2024-го

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совет Федерации принял законопроект о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, передает корреспондент РБК. Нижняя планка останется на уровне 18 лет.

В поддержку документа проголосовали 159 сенаторов, еще один воздержался, голосов «против» не было.

Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году, ранее заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Соответствующие директивы для военкоматов «в сжатые сроки» подготовит Генеральный штаб, сообщил после принятия законопроекта Советом Федерации замглавы Минобороны Николай Панков.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», — отметил он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, обращаясь к Панкову, призвала не только направить такие директивы, но и «следить, чтобы на местах там никто не начудил».

«И второе, я бы попросила может быть вас, Николай Александрович, или может кого-то другого из руководства Минобороны, публично об этом заявить в СМИ. Успокоить людей. Потому что недопонимание приводит к избыточному напряжению», — добавил она.

Госдума приняла законопроект о расширении границ призывного возраста с 18 до 30 лет 25 июля. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал, что будет поднят и нижний предел — с 18 до 21 года. Это соответствовало изначальному предложению министра обороны Сергея Шойгу, которое в прошлом году поддержал президент Владимир Путин.

Однако ко второму чтению законопроекта в Думе внесли поправку о сохранении нижнего предела призывного возраста без изменений. Картаполов заявил, что это сделано, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Против установления призывного возраста с 18 до 30 выступал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. «По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — сказал он.

Воздержавшимся при голосовании в Совфеде оказался сенатор, глава конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас. Комментируя этот шаг, он сказал ТАСС, что «нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами».