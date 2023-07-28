Совфед принял закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Песков заявил об открытости России к переговорам, в отличие от Украины Политика, 13:17
Совфед одобрил погашение ипотеки погибших в специальной военной операции Недвижимость, 13:17
Совфед одобрил закон о запрете на выезд после вручения повестки Политика, 13:16
Доллар ослаб после очередного заседания ФРС: что ждет валюту к концу года Pro, 13:13
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 13:08
Приграничные регионы получили более 80% от плана федеральных трансфертов Экономика, 13:06
Мизулина предложила создавать группы по разъяснению резонансных законов Политика, 13:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Экспорт продовольствия из России решили перевести в рубли Политика, 12:59
Генштаб подготовит директиву о не подлежащих призыву резервистах Политика, 12:58
ЦБ разработал требования к банкам по защите операций с цифровым рублем Крипто, 12:54
Выставка оружия, концерт и парад: как прошел визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 12:54 
Договор с самозанятым: что проверить, чтобы его не признали трудовым Pro, 12:53
Рогов сообщил о захвате французского танка в Запорожье Политика, 12:51
Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру» Национальные проекты, 12:39
Политика ,  
0 

Совфед принял закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Совфед принял закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет
Изначально планировалось изменить границы призывного возраста с 18-27 до 21-30 лет, однако в Думе решили не менять нижнюю планку. Закон вступит в силу со следующего года и не коснется тех, кто попадет в запас до 2024-го
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совет Федерации принял законопроект о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, передает корреспондент РБК. Нижняя планка останется на уровне 18 лет.

В поддержку документа проголосовали 159 сенаторов, еще один воздержался, голосов «против» не было.

Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году, ранее заявлял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Соответствующие директивы для военкоматов «в сжатые сроки» подготовит Генеральный штаб, сообщил после принятия законопроекта Советом Федерации замглавы Минобороны Николай Панков.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», — отметил он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, обращаясь к Панкову, призвала не только направить такие директивы, но и «следить, чтобы на местах там никто не начудил».

«И второе, я бы попросила может быть вас, Николай Александрович, или может кого-то другого из руководства Минобороны, публично об этом заявить в СМИ. Успокоить людей. Потому что недопонимание приводит к избыточному напряжению», — добавил она.

Читайте на РБК Pro
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Налоговая обнаружила разрыв по НДС в вашей компании: что делать

Госдума приняла законопроект о расширении границ призывного возраста с 18 до 30 лет 25 июля. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал, что будет поднят и нижний предел — с 18 до 21 года. Это соответствовало изначальному предложению министра обороны Сергея Шойгу, которое в прошлом году поддержал президент Владимир Путин.

Однако ко второму чтению законопроекта в Думе внесли поправку о сохранении нижнего предела призывного возраста без изменений. Картаполов заявил, что это сделано, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Против установления призывного возраста с 18 до 30 выступал глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. «По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — сказал он.

Воздержавшимся при голосовании в Совфеде оказался сенатор, глава конституционного комитета верхней палаты парламента Андрей Клишас. Комментируя этот шаг, он сказал ТАСС, что «нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами».

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Совфед Призывной возраст
Материалы по теме
СФ одобрил закон о штрафе ₽30 тыс. за неявку в военкомат по повестке
Политика
Клишас напомнил о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам
Политика
Картаполов оценил идею продлить срок службы в армии до двух лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter