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В России ужесточили наказание за неявку в военкомат

В России вступил в силу закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат
Теперь за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины грозит от 10 до 30 тыс. руб. штрафа. Если не уведомить военкомат об изменении личных данных, штраф составит 1–5 тыс. руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военные комиссариаты по повестке, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан.

  • За неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
  • За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства без смены регистрации — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Призывника, сменившего место жительства более чем на три месяца во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
  • За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову также предусмотрен штраф. Должностные лица за это заплатят от 40 тыс. до 50 тыс. руб., юридические — от 350 тыс. до 400 тыс. руб.
  • Вводится административная ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Для должностных лиц штраф составит от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Изначально комитет Госдумы по обороне настаивал на штрафе за неявку в военкомат по повестке в размере 50 тыс. руб., а за неуведомление о смене семейного статуса или работы — 20 тыс. руб. Тем не менее 24 июля в закон была внесена поправка о повышении такого штрафа до 30 тыс. руб. На следующий день закон одобрила Госдума, 28 июля — Совфед, а 31 июля его подписал президент Владимир Путин.

Помимо штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозят ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

Такие меры разрешаются поправками в законодательство, утвержденными Путиным в апреле. Они предусматривают появление реестра военнообязанных, а также рассылку повесток в электронном виде. Сформировать подобный реестр Путин поручил еще прошлой осенью, после начала частичной мобилизации в России. Единую электронную базу призывников обещали создать к началу осеннего призыва — 1 октября.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что штрафы грозят только тем, кто с 1 октября после получения бумажной повестки не явится в военкомат. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме, объяснил он.

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В сентябре замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года. Он объяснил это жесткими требованиями к информационной безопасности и инфраструктуре. По его словам, до конца 2023 года реестр запустят в тестовом режиме в одном-двух регионах.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
штраф законы военкомат административное наказание
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