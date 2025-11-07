Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии

Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

Кто такие резервисты простыми словами

Резервисты — это граждане из числа состоящих в запасе, которые подписали контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный людской резерв. Стать резервистом могут те, кто прошел военную службу либо завершил обучение в военном учебном центре (ранее — военные кафедры) при вузе. Простыми словами, резервисты — это люди, имеющие военную подготовку, которые согласились при необходимости выполнять воинские обязанности, сохраняя при этом гражданский статус.

От военнослужащих резервисты отличаются тем, что сохраняют гражданскую занятость и не несут постоянную военную службу, а только участвуют в военных сборах. В отличие от автоматически зачисленных в запас после завершения военной службы (мобилизационный людской ресурс), резервисты, заключившие контракт, получают ежемесячное денежное вознаграждение и регулярно проходят активную подготовку.

Юридический статус резервистов

Мобилизационный людской резерв был создан по указу президента России Владимира Путина в 2015 году. Правовой статус резервистов российской армии определен законом о воинской обязанности и службе, а также правительственным положением о резервистах. Резервистом может стать гражданин России, который:

ранее проходил военную службу в армии, других силовых структурах или окончил военный учебный центр;

соответствует образовательным, физическим и психологическим требованиям, а также категориям годности по состоянию здоровья (А или Б);

добровольно заключил контракт с командиром воинской части о пребывании в резерве;

не достиг предельного возраста для пребывания в резерве по своему воинскому званию: для офицеров — 60–70 лет в зависимости от категории (младшие, старшие, высшие), иные звания — 55 лет.

Задачи и функции резервистов

Фото: Михаил Калянов / URA.RU / TACC

Резервисты должны поддерживать свои боевые навыки и военные знания.

Для этого они проходят:

ежегодные военные сборы — максимум два месяца за призыв и в общей сложности до 24 месяцев за время пребывания в резерве (для пребывающих в запасе, но не в резерве, предельная общая продолжительность составляет 12 месяцев);

ежеквартальные тренировочные занятия в качестве одиночной подготовки, по шесть дней, но не более 24 дней в году (пребывающих в запасе, но не в резерве, к таким мероприятиям не привлекают);

учебные сборы в составе подразделений раз в полугодие по 15 дней (в год — 30 дней).

В октябре 2025 года Госдума приняла закон о введении специальных сборов для резервистов (президент подписал его 4 ноября). На них смогут призвать на основании указа главы государства:

при возникновении вооруженных конфликтов;

проведении контртеррористических операций.

Правительство установит порядок сборов. В Генштабе заявили, что резервисты будут защищать объекты критической инфраструктуры (энергетические предприятия, транспортные узлы, нефтеперерабатывающие заводы) и противодействовать беспилотникам только на территории своего родного региона.

При неявке по повестке резервиста могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Процесс поступления в резерв

Фото: Михаил Сергеев / ТАСС

Процесс поступления в резерв включает несколько этапов. Гражданин, соответствующий требованиям, подает заявление в военный комиссариат по месту воинского учета. Далее он проходит медицинское обследование и психологическое тестирование. Кроме того, военкомат проверяет профессиональные навыки и квалификацию кандидата. Если претендент успешно проходит все эти этапы, он может подписать контракт о зачислении в мобилизационный резерв. Документ оформляют от имени Министерства обороны, со стороны ведомства его подписывает командир той воинской части, к которой будет прикреплен резервист.

Первый контракт, который подписывает резервист, рассчитан на трехлетний период. Если резервист хочет продолжить сотрудничество, ему доступны три варианта:

снова на три года;

на более длительный, пятилетний период;

на более короткий срок в случае близости предельного возраста пребывания в резерве.

За три месяца до окончания действия контракта резервист заново проходит все процедуры отбора (аттестацию), чтобы получить решение о продлении или расторжении контракта о пребывании в резерве.

Ограничения, права и особенности участия

Резервисты в армии России каждый месяц получают денежное содержание. На время прохождения сборов предусмотрены отдельные выплаты, а также предоставляются социальные гарантии, включая сохранение рабочего места, среднего заработка, продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение, а также страхование.

Из резерва могут исключить в случае ухудшения здоровья с признанием негодным к службе, достижения предельного возраста, возникновения серьезных семейных обстоятельств, дающих право на отсрочку, и возникновения других оснований. Если контракт до истечения срока был расторгнут по инициативе резервиста, средства, потраченные на его военную подготовку, подлежат возмещению.

На фоне рассмотрения законопроекта о введении спецсборов в Генштабе отдельно подчеркнули, что резервисты не будут участвовать в военной операции на Украине и выполнять задачи за пределами России.