Как открыть ИП: пошаговая инструкция

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Кто может зарегистрироваться в качестве ИП

Физические лица регистрируют ИП для ведения коммерческой деятельности. В 2025 году правом открыть ИП обладают жители России как с временной, так и с постоянной пропиской, за исключением военных, госслужащих и правоохранителей. К несовершеннолетним кандидатам предъявляются дополнительные требования: с 14 лет необходимо согласие родителей, а с 16 – подтверждение дееспособности от органов опеки или судебных инстанций. У всех претендентов не должно быть заболеваний, которые могут повлиять на выполнение их прав и обязанностей. Для ряда направлений деятельности предусмотрено требование об отсутствии судимости. Одновременно можно иметь один статус ИП, но при этом выступать учредителем других организаций.





Как самостоятельно открыть ИП

Инструкция о том, как открыть ИП в 2025 году, содержит 11 шагов.

Подача документов на регистрацию ИП

Самостоятельно открыть ИП возможно как по месту постоянного, так и временного проживания. Это позволит вести бизнес на всей территории страны. Существует четыре способа подачи соответствующей заявки:

в ФНС. Среди условий – госпошлина 800 руб., решение через три рабочих дня, не требуется заверения копий документов.

в МФЦ. Госпошлина составит 800 руб., результат через пять дней, дополнительно заполняется доверенность на МФЦ, не требуется заверения копий. При записи на прием стоит уточнить возможность регистрации ИП в конкретном отделении.

на почту. Копии потребуются нотариально заверить, а также оплатить госпошлину и почтовые услуги. Документы отправят с объявленной ценностью в налоговую службу. Онлайн-калькулятор поможет рассчитать срок и стоимость доставки.

нотариусу, который заверит и отправит документы в ФНС. Госпошлина отсутствует в случае электронной подачи.

Будущий предприниматель имеет возможность открыть ИП онлайн как на сайте ФНС, так и через госуслуги. В этих целях предусмотрены специальные сервисы, среди которых РБиДОС и Контур. Документы потребуется заверить квалифицированной электронной подписью (КЭП). Госпошлина отсутствует, срок обработки запроса – три дня.

Выбор ОКВЭДов

На этапе подготовки необходимо определиться, какой бизнес планируется вести. Каждому из них соответствует определенный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). ИП не доступны сферы, которые связаны с производством лекарств, страхованием, кредитованием и другие.



Классификатор содержит разделы по видам деятельности, именуемые латинскими буквами от A до U. Они не участвуют в формирование кодов. Последние состоят из шести цифр, где первые две обозначают класс, три – подкласс, четыре – группу, пять – подгруппу, шесть – вид. Чем больше цифр, тем уже направление бизнеса. Их минимальное количество в заявлении – четыре. Ограничений по количеству выбранных ОКВЭДов нет, позднее этот список можно актуализировать. Стоит обратить внимание на основной код, который будет означать деятельность с большей частью ожидаемого дохода. От него также зависит размер страховых выплат за персонал – он будет больше у бизнеса с высокими рисками.



Социальная деятельность и работа с детьми дополнительно потребует справку об отсутствии судимости. Ее подготовка может занять до 30 дней. Ряд кодов ОКВЭД подразумевает оформление разрешения или лицензии, их отсутствие грозит конфискацией продукции или штрафом.

Подготовка пакета документов для регистрации

Для регистрации ИП необходимо подготовить:

заявление;

паспорт или свидетельство о рождении;

ИНН;

вид на жительство или разрешение на временное проживание;

документ о регистрации;

квитанция об уплате госпошлины;

нотариально заверенное согласие родителей;

соответствующий допуск опеки или судебной инстанции; справка об отсутствии судимости.

Написать заявление на регистрацию ИП

Чтобы открыть ИП, нужно написать бумажное или электронное заявление. Требования к первой форме – заполнение печатными буквами и использование чернил черного, фиолетового или синего цвета, ко второй – шрифт Courier New размером 18 пунктов.



Документ содержит пять листов. На первом указываются личные данные (ФИО, ИНН, пол, гражданство, дата и место рождения). Вторая страница будет содержать данные паспорта и адрес. На третьей необходимо оставить сведения о документах, подтверждающих право на пребывание в стране, а также электронную почту. Четвертая страница предусмотрена для выбранных ОКВЭДов. На пятой потребуется указать методы предоставления и получения документов и контактный номер. Также она содержит отдельный блок данных лица (инспектора или нотариуса), подтвердившего подлинность подписи заявителя. Электронные документы заверяются КЭП.

Подать документы в налоговый орган

Выбор отделения ФНС зависит от места регистрации будущего предпринимателя. Обычно инспекции распределены по всем регионам России и городским районам. Полный список адресов и контактов действующих учреждений доступен на официальном портале ФНС. Для личной подачи документов предусмотрена возможность предварительной записи на прием. Чтобы зарегистрировать ИП онлайн, нужно создать личный кабинет на сайте ФНС, заполнить электронное заявление и прикрепить копии документов, заверенные КЭП. Рассмотрение заявки занимает три дня.

Получение документов о госрегистрации ИП

В случае положительного решения ФНС направляет заявителю бумажное или электронное уведомление о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Выбор способа получения осуществляется на этапе оформления заявки. Информация об открытии ИП автоматически поступает в Росстат, СФР и ФОМС.

Отказ может быть вызван такими причинами, как недееспособность, банкротство, наличие уже открытого ИП или ошибки в документах. Физическое лицо имеет право повторно подать заявку.

Выбрать подходящую систему налогообложения

В 2025 году ИП имеет выбор среди шести систем налогообложения:

Общая (ОСН) используется по умолчанию при отсутствии заявления о выборе другого режима. Предполагает уплату НДС (20% от прибыли, 0% и 10% – для конкретных товаров), НДФЛ (для компаний с доходом до 2,4 млн руб. авансовый платеж рассчитывается по формуле: произведение ежемесячной прибыли и 13%. Для суммы, превышающей этот порог, действует прогрессивная шкала: 15% – 2,4 млн – 5 млн руб., 18% – 5 млн – 20 млн руб., 20% – 20 млн – 50 млн руб., 22% – более 50 млн руб.) и страховых взносов (фиксировано 53 658 руб. плюс 1% с дохода выше 300 тыс. руб., до 300 888 руб.), а также обязательные бухгалтерский и налоговый учеты. У ИП на ОСН есть возможность сотрудничества как с юридическими, так и с физическими лицами, однако система предполагает значительную налоговую нагрузку и количество отчетности.

используется по умолчанию при отсутствии заявления о выборе другого режима. Предполагает уплату НДС (20% от прибыли, 0% и 10% – для конкретных товаров), НДФЛ (для компаний с доходом до 2,4 млн руб. авансовый платеж рассчитывается по формуле: произведение ежемесячной прибыли и 13%. Для суммы, превышающей этот порог, действует прогрессивная шкала: 15% – 2,4 млн – 5 млн руб., 18% – 5 млн – 20 млн руб., 20% – 20 млн – 50 млн руб., 22% – более 50 млн руб.) и страховых взносов (фиксировано 53 658 руб. плюс 1% с дохода выше 300 тыс. руб., до 300 888 руб.), а также обязательные бухгалтерский и налоговый учеты. У ИП на ОСН есть возможность сотрудничества как с юридическими, так и с физическими лицами, однако система предполагает значительную налоговую нагрузку и количество отчетности. Упрощенная (УСН) доступна для бизнеса с числом работников менее 130 работников и доходом до 450 млн руб. Предприниматель может выбрать 6% от дохода или 15% от прибыли. Также предполагается уплата НДС (при доходе свыше 60 млн руб.), НДФЛ и страховых платежей. Освобождение от НДС предусмотрено в случае выбора режима УСН при регистрации ИП в 2025 году. Упрощенная отчетность и пониженные ставки являются преимуществом, однако существуют ограничения по видам деятельности и доходам.

доступна для бизнеса с числом работников менее 130 работников и доходом до 450 млн руб. Предприниматель может выбрать 6% от дохода или 15% от прибыли. Также предполагается уплата НДС (при доходе свыше 60 млн руб.), НДФЛ и страховых платежей. Освобождение от НДС предусмотрено в случае выбора режима УСН при регистрации ИП в 2025 году. Упрощенная отчетность и пониженные ставки являются преимуществом, однако существуют ограничения по видам деятельности и доходам. Автоматизированная упрощенная (АУСН) предназначена для бизнеса с количеством сотрудников до пяти и доходом до 60 млн руб. и предусматривает две ставки на выбор – 8% от дохода или 20% от прибыли. Эта система упрощает отчетность и освобождает от страховых взносов, но имеет ограничения на численность штата, доходы, вид деятельности, банковские счета, порядок выплат зарплат и другие.

предназначена для бизнеса с количеством сотрудников до пяти и доходом до 60 млн руб. и предусматривает две ставки на выбор – 8% от дохода или 20% от прибыли. Эта система упрощает отчетность и освобождает от страховых взносов, но имеет ограничения на численность штата, доходы, вид деятельности, банковские счета, порядок выплат зарплат и другие. Патентная (ПСН) . Предусматривается покупка разрешения на конкретную деятельность сроком до одного года. Стоимость патента определяют местные администрации. Численность сотрудников в такой компании ограничено 15.

. Предусматривается покупка разрешения на конкретную деятельность сроком до одного года. Стоимость патента определяют местные администрации. Численность сотрудников в такой компании ограничено 15. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) разрешен для бизнеса, где более 70% дохода поступает от агропроизводства. Ставка ЕСХН – не более 6%, она варьируется в зависимости от региона. При этом ИП освобождены от налога на прибыль и имущество.

Налог на профессиональный доход (НПД). Условиями, как открыть ИП на НПД, является самостоятельное оказание услуг предпринимателем, отсутствие сотрудников, доход до 2,4 млн руб. Ставка составляет 6%. ИП на НПД освобождаются от использования кассовой техники.

Открыть расчетный счет в банке

Законодательство разрешает ИП работать с наличными до 100 тыс. руб. за один договор. Но при этом предпринимателю будут недоступны гранты, тендеры, госзакупки, кредитование, лизинг, эквайринг и международный рынок. Открыть расчетный счет потребуется, если клиенты и контрагенты осуществляют безналичные транзакции. Банки самостоятельно уведомляют о том, что ИП открыл расчетный счет, как ФНС, так и внебюджетные фонды.

Зарегистрировать кассовую технику

Кассовая техника потребуется почти каждому бизнесмену. Исключения закреплены в законодательстве.



К кассовой технике относятся:

онлайн-касса;

фискальный накопитель;

принтер для чеков.

Выбор кассовой техники зависит от специфики бизнеса, объема продаж, необходимости мобильности и интеграции с другими системами учета. После покупки необходимо заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД), лично или удаленно зарегистрировать кассу в налоговой и подключить ее к ОФД.

Получить все лицензии и необходимые разрешения

Перед тем как зарегистрировать ИП, важно учесть виды деятельности, которые требуют обязательного лицензирования. Среди них:

услуги связи, теле- и радиовещание;

частные охранные и детективные услуги;

медицина и фармацевтика;

частное образование;

пассажирские перевозки.

Все подобные виды работ перечислены в соответствующем законодательстве. Лицензии выдает уполномоченный госорган, который определяется в зависимости выбранной от сферы бизнеса. Для этого нужно отправить туда документы, оплатить госпошлину, а после положительного результата соблюдать условия, указанные в лицензии.



Некоторый бизнес предусматривает разрешение от местных органов власти или государственных организаций. Например, разрешение на установку рекламных конструкций, санитарно-эпидемиологическое заключение для предприятий общественного питания и торговли продуктами, разрешение на использование земельных участков или помещений.

Регистрация в СФР в качестве работодателя

Индивидуальные предприниматели становятся работодателями спустя три дня после сдачи отчета ЕФС-1 в СФР. Этот документ содержит информацию о занятых сотрудниках и страховых взносах. Речь идет о трудоустройстве по трудовому или гражданско-правовому договорам. В первом случае срок отправки ЕФС-1 – один день после подписания, во втором – 30 дней. Предоставление отчета возможно в бумажной (штат до десяти человек включительно) и электронной (при наличии более десяти сотрудников) формах. Предприниматель получит обратную связь о регистрации по почте.