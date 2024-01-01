В России увеличили возраст призыва

Закон о повышении возраста призыва до 30 лет вступил в силу

С начала 2024 года в России расширяются возрастные границы призыва в армию. Верхняя граница поднимается до 30 лет, а нижняя остается на отметке 18 лет

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С 1 января верхняя граница призывного возраста повышается до 30 лет, нижняя остается на отметке 18 лет, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет. Нижнюю границу — 18 лет — было решено не менять, несмотря на предшествовавшую принятию закона дискуссию в Госдуме и Совфеде.

Кроме того, тогда же президент подписал закон о введении запрета на выезд за границу гражданина после получения повестки. Теперь военный комиссариат будет выносить решение о закрытии границ для призывника в день, когда ему будет отправлена повестка.

Изначально идею повысить как верхнюю, так и нижнюю границу возраста призыва предложил министр обороны Сергей Шойгу. Вскоре после этого он получил одобрение Владимира Путина. В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что повышение нижнего порога призывного возраста мотивировано соображениями «гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

В конце июля 2023-го глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение повысить нижнюю границу до 21 года отменено. Депутат объяснил это тем, что большое число граждан считают, что «именно в 18 лет им проще пойти отслужить».

В ноябре правительство утвердило порядок, в котором будет изменен возраст призыва. После постановления кабмина соответствующие нововведения появились в Положении о призыве на военную службу граждан России, Положении о воинском учете и Положении о военно-врачебной экспертизе.

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В прошлом году был также изменен и способ оповещения граждан о призыве на воинскую службу. 14 апреля Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно документу в России создается электронный реестр, в котором будут собраны сведения из информационных систем госорганов. После его формирования повестки будут направляться как в бумажном виде, так и онлайн и будут считаться врученными спустя неделю после появления в перечне.

В конце декабря президент поручил Минобороны задействовать электронный реестр во время осенней призывной кампании 2024 года. Кроме того, глава государства распорядился обеспечить рассылку электронных повесток и постановку на воинский учет без личного присутствия призывника. До 15 января оборонное ведомство должно назначить замминистра, который будет отвечать за внедрение системы.