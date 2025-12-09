Военные сборы — 2026: что нужно знать находящимся в запасе
Каждый год в России организуют военные сборы для тех, кто состоит в запасе. В декабре 2025 года Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. В материале разбираются ключевые вопросы: какие граждане могут получить повестку, каким образом военкоматы уведомляют людей о необходимости явки, в каких случаях можно получить освобождение от участия в сборах.
Содержание:
- Что такое военные сборы и кого на них могут призвать
- Виды военных сборов
- Как вручают повестку, как проходят и сколько длятся сборы
- Можно ли отказаться от военных сборов
- Часто задаваемые вопросы о военных сборах
- Что важно знать о военных сборах в 2026 году
Что такое военные сборы и кого на них могут призвать
Военные сборы — это система учебно-практических занятий для тех, кто находится в запасе. В запасе, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», находятся те, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время, то есть:
-
мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу;
-
не служившие мужчины (ранее получили отсрочку или освобождение, достигли возраста 30 лет и т. д.);
-
выпускники военных вузов и учебных центров (бывшие военные кафедры);
-
женщины с военно-учетной специальностью (в области связи, медицины и т. п).
Возрастные ограничения для призыва на военные сборы определены воинским званием и разрядом запаса (их три, разряд указан в военном билете). Военнообязанные первого разряда призываются в первую очередь.
До офицерских званий: первый разряд — до 40 лет, второй — до 50, третий — до 55.
Лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны: первый — до 50, второй — до 55, третий — до 60.
Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов: первый — до 55, второй — до 60, третий — до 65.
Полковники, капитаны 1-го ранга: первый — до 60, второй — до 65 (третьего разряда нет).
Генералы, адмиралы: первый — до 65, второй — до 70 (третьего разряда нет).
Женщин, пребывающих в запасе, относят к третьему разряду: офицеры находятся в запасе до 50 лет, остальные — до 45 лет.
Виды военных сборов
Согласно ст. 54 закона «О воинской обязанности и военной службе» существует два основных вида военных сборов. Первый — учебный, когда призванные на сбор отрабатывают навыки и проходят подготовку. Второй — проверочный, в рамках которого оценивают состояние воинских частей и работу военкоматов.
В соответствии с законом проведение военных сборов в иных целях не допускается, то есть участников военных сборов не могут отправить в зону боевых действий.
В октябре 2025 года Госдума приняла закон о введении третьей категории — специальных сборов для защиты объектов критической инфраструктуры. Участвовать в таких будут только резервисты. Резервисты — отдельная категория находящихся в запасе, те, кто заключил контракт с Минобороны. На специальные сборы смогут призвать на основании указа главы государства:
-
при возникновении вооруженных конфликтов;
-
при проведении контртеррористических операций.
Как вручают повестку, как проходят и сколько длятся сборы
На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит директиву и отправляет ее в региональные военкоматы. После этого военкоматы рассылают повестки гражданам, которые находятся в запасе.
Повестку обязаны доставить как минимум за 10 дней до даты начала сборов. Существует два способа вручения повестки. Первый — личная передача непосредственно гражданину под роспись. Второй вариант — отправка заказным письмом через почтовую службу. С ноября 2024 года в России заработал Единый реестр воинского учета, через который могут рассылать повестки в электронном виде. Вместе с тем депутат Госдумы Андрей Красов в 2023 году уточнил, что положения закона об электронных повестках не касаются призыва на военные сборы.
Когда именно, где и что находящиеся в запасе будут делать на военных сборах — решает Министерство обороны. Законодательство устанавливает четкие рамки по продолжительности: одни сборы не могут длиться больше двух месяцев подряд. Также есть ограничения на то, сколько времени человек может суммарно провести на сборах за весь период нахождения в запасе. Для пребывающих в запасе, но не в резерве, этот лимит составляет 12 месяцев. Для резервистов планка выше: до 24 месяцев за весь период.
Можно ли отказаться от военных сборов
Российское законодательство не дает военнообязанным гражданам возможности просто так отказаться от участия в сборах. За неявку без веских оснований предусмотрены административные санкции. Размер штрафа варьируется от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Если человек проигнорирует повестку и не появится в военкомате в течение 20 дней, против него вводятся дополнительные ограничительные меры, включая запрет на выезд за границу и отказ в выдаче кредитов.
Кто освобожден от призыва на сборы по закону
Закон устанавливает перечень граждан, освобожденных от военных сборов. В него входят:
-
женщины (за исключением имеющих военно-учетную специальность);
-
прошедшие альтернативную гражданскую службу, освобожденные от призыва на военную службу и имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;
-
многодетные отцы (с тремя и более несовершеннолетними детьми, живущими непосредственно с отцами);
-
граждане с бронью от органов госвласти, местного самоуправления и организаций на период мобилизации и в военное время;
-
сотрудники нацгвардии, правоохранительных органов, Государственной противопожарной службы, а также добровольческие формирования Минобороны;
-
гражданский персонал военных организаций;
-
рабочие флота (в период навигации), авиации и железнодорожного транспорта (обслуживающие перевозки);
-
работники транспорта, сельского хозяйства (в период посевных и уборочных работ), педагоги;
-
студенты (если форма обучения заочная, освобождение действует только на период сессии и подготовки диплома);
-
признанные негодными по здоровью;
-
граждане, пребывающие за пределами России;
-
сенаторы, губернаторы, председатели высших исполнительных органов субъектов России.
Право на освобождение также имеют уволенные с военной службы (в течение двух лет со дня увольнения в запас), за исключением резервистов.
Часто задаваемые вопросы о военных сборах
Кто относится к первому разряду военнообязанных?
Закон не определяет четких критериев отнесения военнообязанного к тому или иному разряду.
Могут ли со сборов отправить в зону боевых действий?
Согласно закону, участников военных сборов не могут отправить в зону боевых действий. Сборы проводятся на территории воинских частей и полигонов.
Сохранится ли работа и зарплата на время сборов?
Согласно ч. 2. ст. 6 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» во время сборов человеку выплачивают средний заработок, а работодатель не имеет права его уволить.
Резервисты помимо этого получают ежемесячные выплаты за пребывание в резерве и выплаты за участие в сборах.
В каком классе проходят учебные сборы в рамках «Основ безопасности и защиты Родины»?
Пятидневные учебные сборы для школьников проводят в 10-м классе в рамках изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ранее ОБЖ). С 2024 года дополнительно введены трехдневные сборы для учащихся 8-х классов.
Что важно знать о военных сборах в 2026 году
Военные сборы — это плановое ежегодное мероприятие. Президент подписывает соответствующие указы каждый год. Цель сборов — поддержание обороноспособности страны через регулярное обновление военных навыков находящихся в запасе.
Существует четкий перечень тех, кого могут призвать на сборы, и тех, кто от них освобожден. Игнорирование повестки повлечет административное наказание — штраф до 30 тыс. руб. Помимо этого, могут быть введены временные ограничительные меры.
Участников военных сборов не отправляют в зону боевых действий, а на время сборов сохраняется рабочее место и выплачивается средний заработок.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили