Военные сборы — 2026: что нужно знать находящимся в запасе

Каждый год в России организуют военные сборы для тех, кто состоит в запасе. В декабре 2025 года Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. В материале разбираются ключевые вопросы: какие граждане могут получить повестку, каким образом военкоматы уведомляют людей о необходимости явки, в каких случаях можно получить освобождение от участия в сборах.

Что такое военные сборы и кого на них могут призвать

Военные сборы — это система учебно-практических занятий для тех, кто находится в запасе. В запасе, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», находятся те, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время, то есть:

мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу;

не служившие мужчины (ранее получили отсрочку или освобождение, достигли возраста 30 лет и т. д.);

выпускники военных вузов и учебных центров (бывшие военные кафедры);

женщины с военно-учетной специальностью (в области связи, медицины и т. п).

Возрастные ограничения для призыва на военные сборы определены воинским званием и разрядом запаса (их три, разряд указан в военном билете). Военнообязанные первого разряда призываются в первую очередь.

До офицерских званий: первый разряд — до 40 лет, второй — до 50, третий — до 55.

Лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны: первый — до 50, второй — до 55, третий — до 60.

Майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов: первый — до 55, второй — до 60, третий — до 65.

Полковники, капитаны 1-го ранга: первый — до 60, второй — до 65 (третьего разряда нет).

Генералы, адмиралы: первый — до 65, второй — до 70 (третьего разряда нет).

Женщин, пребывающих в запасе, относят к третьему разряду: офицеры находятся в запасе до 50 лет, остальные — до 45 лет.

Виды военных сборов

Согласно ст. 54 закона «О воинской обязанности и военной службе» существует два основных вида военных сборов. Первый — учебный, когда призванные на сбор отрабатывают навыки и проходят подготовку. Второй — проверочный, в рамках которого оценивают состояние воинских частей и работу военкоматов.

В соответствии с законом проведение военных сборов в иных целях не допускается, то есть участников военных сборов не могут отправить в зону боевых действий.

В октябре 2025 года Госдума приняла закон о введении третьей категории — специальных сборов для защиты объектов критической инфраструктуры. Участвовать в таких будут только резервисты. Резервисты — отдельная категория находящихся в запасе, те, кто заключил контракт с Минобороны. На специальные сборы смогут призвать на основании указа главы государства:

при возникновении вооруженных конфликтов;

при проведении контртеррористических операций.

Как вручают повестку, как проходят и сколько длятся сборы

На основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит директиву и отправляет ее в региональные военкоматы. После этого военкоматы рассылают повестки гражданам, которые находятся в запасе.

Повестку обязаны доставить как минимум за 10 дней до даты начала сборов. Существует два способа вручения повестки. Первый — личная передача непосредственно гражданину под роспись. Второй вариант — отправка заказным письмом через почтовую службу. С ноября 2024 года в России заработал Единый реестр воинского учета, через который могут рассылать повестки в электронном виде. Вместе с тем депутат Госдумы Андрей Красов в 2023 году уточнил, что положения закона об электронных повестках не касаются призыва на военные сборы.

Когда именно, где и что находящиеся в запасе будут делать на военных сборах — решает Министерство обороны. Законодательство устанавливает четкие рамки по продолжительности: одни сборы не могут длиться больше двух месяцев подряд. Также есть ограничения на то, сколько времени человек может суммарно провести на сборах за весь период нахождения в запасе. Для пребывающих в запасе, но не в резерве, этот лимит составляет 12 месяцев. Для резервистов планка выше: до 24 месяцев за весь период.

Можно ли отказаться от военных сборов

Российское законодательство не дает военнообязанным гражданам возможности просто так отказаться от участия в сборах. За неявку без веских оснований предусмотрены административные санкции. Размер штрафа варьируется от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Если человек проигнорирует повестку и не появится в военкомате в течение 20 дней, против него вводятся дополнительные ограничительные меры, включая запрет на выезд за границу и отказ в выдаче кредитов.

Кто освобожден от призыва на сборы по закону

Закон устанавливает перечень граждан, освобожденных от военных сборов. В него входят:

женщины (за исключением имеющих военно-учетную специальность);

прошедшие альтернативную гражданскую службу, освобожденные от призыва на военную службу и имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;

многодетные отцы (с тремя и более несовершеннолетними детьми, живущими непосредственно с отцами);

граждане с бронью от органов госвласти, местного самоуправления и организаций на период мобилизации и в военное время;

сотрудники нацгвардии, правоохранительных органов, Государственной противопожарной службы, а также добровольческие формирования Минобороны;

гражданский персонал военных организаций;

рабочие флота (в период навигации), авиации и железнодорожного транспорта (обслуживающие перевозки);

работники транспорта, сельского хозяйства (в период посевных и уборочных работ), педагоги;

студенты (если форма обучения заочная, освобождение действует только на период сессии и подготовки диплома);

признанные негодными по здоровью;

граждане, пребывающие за пределами России;

сенаторы, губернаторы, председатели высших исполнительных органов субъектов России.

Право на освобождение также имеют уволенные с военной службы (в течение двух лет со дня увольнения в запас), за исключением резервистов.

Часто задаваемые вопросы о военных сборах

Кто относится к первому разряду военнообязанных?

Закон не определяет четких критериев отнесения военнообязанного к тому или иному разряду.

Могут ли со сборов отправить в зону боевых действий?

Согласно закону, участников военных сборов не могут отправить в зону боевых действий. Сборы проводятся на территории воинских частей и полигонов.

Сохранится ли работа и зарплата на время сборов?

Согласно ч. 2. ст. 6 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» во время сборов человеку выплачивают средний заработок, а работодатель не имеет права его уволить.

Резервисты помимо этого получают ежемесячные выплаты за пребывание в резерве и выплаты за участие в сборах.

В каком классе проходят учебные сборы в рамках «Основ безопасности и защиты Родины»?

Пятидневные учебные сборы для школьников проводят в 10-м классе в рамках изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ранее ОБЖ). С 2024 года дополнительно введены трехдневные сборы для учащихся 8-х классов.

Что важно знать о военных сборах в 2026 году

Военные сборы — это плановое ежегодное мероприятие. Президент подписывает соответствующие указы каждый год. Цель сборов — поддержание обороноспособности страны через регулярное обновление военных навыков находящихся в запасе.

Существует четкий перечень тех, кого могут призвать на сборы, и тех, кто от них освобожден. Игнорирование повестки повлечет административное наказание — штраф до 30 тыс. руб. Помимо этого, могут быть введены временные ограничительные меры.

Участников военных сборов не отправляют в зону боевых действий, а на время сборов сохраняется рабочее место и выплачивается средний заработок.