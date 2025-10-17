 Перейти к основному контенту
База знаний⁠,
0

Диаспора: что это такое и как устроены этнические общины

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Содержание:

Что такое диаспора

Диаспора — это устойчивая общность людей одного этнического происхождения, проживающая вне своей исторической родины, но сохраняющая национальную идентичность. Слово происходит от греческого «διασπορά», что означает «рассеяние». Первоначально термин применяли по отношению к евреям, изгнанным из Иудеи в VI веке до н.э., но позже он распространился на другие народы.

Школа русского языка для иностранных граждан в Москве

Простыми словами, диаспора означает сплоченную общность, где люди сохраняют связь с родиной через язык, традиции и институты. Ключевые признаки диаспоры включают:

  • эмиграцию (вынужденную или добровольную) за пределы исторической родины;

  • этническую устойчивость, проявляющуюся в сохранении национальной самобытности, языка, культуры и коллективной памяти о родине на протяжении поколений;

  • наличие институтов поддержания идентичности, например землячеств, культурных центров, общественных организаций или политических движений, организующих людей внутри диаспоры, а также обеспечивающих социальную защиту и связи с исторической родиной.

    Китайский квартал в Нью-Йорке, в первый день китайского Нового года по лунному календарю
    Китайский квартал в Нью-Йорке, в первый день китайского Нового года по лунному календарю
    (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Примеры крупных международных диаспор приведены в таблице:

Диаспора Численность География концентрации
Китайская 40-60 млн человек Юго-Восточная Азия (Индонезия, Таиланд, Малайзия, Сингапур), США, Канада, Австралия
Индийская около 35 млн человек ОАЭ, США, Саудовская Аравия, Великобритания, Канада
Русская 25-30 млн человек (из них около 15 млн проживают в странах бывшего СССР) США, Германия, Израиль, страны бывшего СССР
Еврейская около 8,5 млн человек США, Франция, Канада, Великобритания
Армянская 5-6 млн человек Россия, США, Франция, Грузия

Функции диаспоры

Диаспора выполняет несколько функций для общества и государства:

1. Сохранение культуры и языка. Диаспоры играют важную роль в сохранении национальной идентичности. Для этого они создают собственные институты, например организуют учебные заведения или издают периодические издания.

2. Социальная поддержка и защита. Диаспоры отстаивают интересы своих соотечественников в экономических и общественных спорах, а также предоставляют им поддержку и оказывают услуги.

Сикхский праздник Вайсакхи в Брэдфорде, Великобритания
Сикхский праздник Вайсакхи в Брэдфорде, Великобритания
(Фото: DacologyPhoto / Shutterstock)

3. Экономическая активность. Крупные диаспоры могут формировать национальную экономическую нишу в экономике государства, создавая предприятия, укомплектованные исключительно членами данной этнической общности.

4. Политическое влияние. Диаспоры выступают важным инструментом «мягкой силы» государств происхождения. Например, израильская диаспора в США активно лоббирует интересы Тель-Авива через многочисленные формальные и неформальные организации.

Диаспоры в России: статус и состав

В российском праве понятие «диаспора» отсутствует. Согласно законодательству, основной формой национально-культурного самоопределения граждан России, относящих себя к определенной этнической общности, является национально-культурная автономия (НКА). Они бывают трех уровней: местные, региональные и федеральные. Примерами последних являются Союз армян России (САР) и Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев (ФНКА АзерРос). Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) ведет реестр НКА. На 15 сентября 2025 года их в списке более 1 тыс.

Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно последней Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, в России проживают представители более 195 народов. Наиболее крупными диаспоры в стране:

  • Армянская диаспора. Согласно переписи, численность армян в России составляет почти 950 тыс. человек. Наиболее заселенными армянами регионами являются московская агломерация и южные субъекты, включая Краснодарский край и Ростовскую область.

    Праздничное богослужение в день Рождества Христова и Крещения в храме Армянской апостольской церкви Святого Карапета, в Екатеринбурге
    Праздничное богослужение в день Рождества Христова и Крещения в храме Армянской апостольской церкви Святого Карапета, в Екатеринбурге
    (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

  • Азербайджанская диаспора. Насчитывает около полумиллиона человек. Крупнейшие сообщества расположены в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе и на юге страны.

  • Украинская диаспора. По данным на 2021 год, в России проживало около 890 тыс. украинцев. После начала конфликта на Украине зимой 2022 года в Россию хлынул поток украинских беженцев. По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на июнь 2023 года их число в России составляло 1,2 млн человек.

  • Белорусская диаспора. На 2021 год ее численность составляла около 200 тыс. человек, следует из данных переписи. Основные группы белорусов проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сибири.

  • Таджикская диаспора. Насчитывает около 350 тыс. человек. Однако, по словам начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой, только в 2024 году в Россию прибыли 6,3 млн мигрантов. Доля граждан Таджикистана составила 16,7%, то есть около 1 млн человек.

В российском законодательстве также упоминается термин «землячество». Его определение не дается, зато указаны права таких объединений: они могут представлять в органы государственной власти предложения о развитии национальной культуры, проводить фестивали и другие мероприятия, создавать национальные клубы, библиотеки и т.д.

Российские проекты поддержки соотечественников

В России действует несколько инициатив по поддержке соотечественников за рубежом, которые преимущественно реализуются через фонд «Русский мир», Россотрудничество и систему Русских домов, а также специализированные центры помощи.

В 2006 году была утверждена программа помощи в переселении в Россию проживающих за рубежом соотечественников. Начиная с 2013 года она стала действовать бессрочно. Задача инициативы — способствовать возвращению тех, кто оказался за пределами российских границ после распада Советского Союза. В 2024 году программой воспользовались 31,7 тыс. человек, что является минимальным значением за последние 14 лет. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин инициировал поправки к программе, освобождающие людей с гражданством Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины от необходимости подтверждать знание русского языка при переселении в Россию.

Русский дом, Российский центр науки и культуры в Белграде
Русский дом, Российский центр науки и культуры в Белграде
(Фото: Petar Milošević / Wikipedia)

При российских посольствах и консульствах с 2022 года могут открываться специальные сервисные бюро для представителей российской диаспоры. Специалисты оказывают помощь при совершении нотариальных действий, подаче заявления на загранпаспорт, получении гражданства и в других случаях. В июле 2025 года МИД России предложил дополнительно учредить такие бюро в одиннадцати странах Европы и США.

С 2024 года действует институт репатриации для выходцев из России и их потомков. Репатрианты получают право выбирать любой регион для проживания и могут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание (РВП).

В России также действует Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Он был основан МИДом и Россотрудничеством в 2012 году. Фонд оказывает правовую помощь выходцам из России и правозащитным организациям, выделяя им гранты и субсидии.

