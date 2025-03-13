Число переселенцев в Россию по программе о соотечественниках снизилось
В 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в Россию воспользовались 31,7 тыс. человек — это минимальный показатель за последние 14 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, предоставленные Министерством внутренних дел. Ведомство объяснило снижение показателя введением обязательного подтверждения знания русского языка, а эксперты — ужесточением миграционной политики.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2006 года и предоставляет участникам социальные льготы и упрощенное получение гражданства. Им компенсируются затраты на переезд и выплачиваются пособия на обустройство и по безработице. С января 2024 года переселенцы, за исключением граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, должны подтвердить владение русским языком.
В МВД сообщили, что за год поступило 8,4 тыс. заявлений на подтверждение уровня владения языком, из них было одобрено 3,6 тыс. Первый зампред комитета Госдумы по связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что влияние оказала и негативная реакция общества на миграцию.
«МВД раньше зачисляло в соотечественники всех — и таджиков, и узбеков, и киргизов. Это и стало поводом для подъема мигрантофобии», — заявил он.
В 2024 году больше всего переселенцев прибыло из Казахстана (35% от общего числа), тогда как в 2023 году лидировал Таджикистан. В министерстве также отмечают рост числа переселенцев из недружественных стран — из Германии переехали 700 человек, из Латвии и Молдавии — по 600. Ведомство объяснило это «репрессивной политикой» государств в отношении русскоязычного населения.
С января 2024 года в программу были добавлены категории репатриантов с российскими корнями, которым предоставлены особые условия. Они могут заселяться в любой регион без экзамена по языку, но не получают некоторых выплат. В МВД сообщили, что в 2024 году поступило 3,5 тыс. заявлений на участие в новой программе, из которых 1,8 тыс. человек уже прибыли в Россию.
Эксперты также связывают сокращение числа переселенцев с последствиями теракта в «Крокус Сити». «После событий в «Крокусе» политика в отношении таджиков стала жестче — их развернули в аэропортах», — отметил руководитель Центра аналитических исследований миграции Вячеслав Поставнин.
При этом он добавил, что легализоваться в России сегодня можно и без участия в программе: граждане Казахстана, Белоруссии и Молдавии могут получить ВНЖ в упрощенном порядке, а иностранцы, заключившие контракт с российской армией, — гражданство.
В декабре 2024 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила переселить в Россию всех граждан, которые считают себя соотечественниками, включая иностранцев.
Она отметила, что Россия прилагает все усилия, чтобы помочь соотечественникам за рубежом и иностранным гражданам, разделяющим ее культурные и исторические ценности, переселиться в страну.
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