В какие страны уехали беженцы с Украины. Карта

По данным УВКБ ООН, на территории всей Европы находятся 6,3 млн беженцев с Украины. Сколько человек остаются в каких странах — в инфографике РБК

По данным УВКБ ООН на 3 августа, по всей Европе зафиксировано более 6 млн украинских беженцев. Абсолютные лидеры по приему переселенцев — Россия (1,97 млн), Польша (1,26 млн) и Германия (915 тыс. человек). Для России число оценочное. По данным российских властей на 24 июня в России находились более 1,5 млн прибывших с Украины, из ДНР и ЛНР.



О том, как беженцы живут в России — читайте в материале РБК: