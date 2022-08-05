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В какие страны уехали беженцы с Украины. Карта

По данным УВКБ ООН, на территории всей Европы находятся 6,3 млн беженцев с Украины. Сколько человек остаются в каких странах — в инфографике РБК

По данным УВКБ ООН на 3 августа, по всей Европе зафиксировано более 6 млн украинских беженцев. Абсолютные лидеры по приему переселенцев — Россия (1,97 млн), Польша (1,26 млн) и Германия (915 тыс. человек). Для России число оценочное. По данным российских властей на 24 июня в России находились более 1,5 млн прибывших с Украины, из ДНР и ЛНР.
 

О том, как беженцы живут в России — читайте в материале РБК:

Как беженцы с Украины живут в России
Общество
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска &laquo;Армянск&raquo;, архивное фото

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Теги
Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Светлана Прохорова
При участии
Анастасия Санникова
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