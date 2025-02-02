Союз армян России осудил задержание ученого в Ереване за видео о Карабахе
Предъявленное ученому Гарибу Бабаяну обвинение в разжигании ненависти к сотрудникам правоохранительных органов Армении и руководству страны бесчеловечно, заявили в Союзе армян России.
Ранее экс-проректор университета им. Месропа Маштоца в Степанакерте и руководитель «Независимого центра стратегических исследований» Бабаян опубликовал на странице центра в Facebook (входит в Meta, признана экстремистской и запрещена в России) видео с гражданами Ирана и Азербайджана, которые поют о Карабахе на азербайджанском языке на центральной площади Еревана.
В комментариях к видео Бабаян раскритиковал полицию Еревана за бездействие и назвал происходящее в ролике «бесстыдством». Позднее Служба безопасности Армении вызвала ученого на допрос, а Следственный комитет страны завел уголовное дело. В ведомстве посчитали, что распространивший видео Бабаян пропагандировал «ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении». Бабаяна задержали и избрали ему мерой пресечения административный надзор и ограничение на публичные выступления.
В Союзе армян России назвали циничными обвинения в адрес ученого.
«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание <...> сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (Нагорного Карабаха. — РБК) в Баку. В основе и того, и другого — ненависть к армянам», — говорится в сообщении.
У здания суда в Ереване, где проходило заседание по избранию меры пресечения Бабаяну, собрались десятки протестующих, они перекрыли трассу «Север-Юг», рассказали в объединении.
Кроме того, одного из мужчин, который попал на опубликованное Бабаяном видео, задержали, передает Shamshyan. По информации издания, 40-летний Милард Вахид из Ирана оскорбил нескольких пассажиров в общественном транспорте и спровоцировал драку с двумя молодыми людьми.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова
В Москве простились с культовым местом советского кино
Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии