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Общество ,  
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Союз армян России осудил задержание ученого в Ереване за видео о Карабахе

Предъявленное ученому Гарибу Бабаяну обвинение в разжигании ненависти к сотрудникам правоохранительных органов Армении и руководству страны бесчеловечно, заявили в Союзе армян России.

Ранее экс-проректор университета им. Месропа Маштоца в Степанакерте и руководитель «Независимого центра стратегических исследований» Бабаян опубликовал на странице центра в Facebook (входит в Meta, признана экстремистской и запрещена в России) видео с гражданами Ирана и Азербайджана, которые поют о Карабахе на азербайджанском языке на центральной площади Еревана.

В комментариях к видео Бабаян раскритиковал полицию Еревана за бездействие и назвал происходящее в ролике «бесстыдством». Позднее Служба безопасности Армении вызвала ученого на допрос, а Следственный комитет страны завел уголовное дело. В ведомстве посчитали, что распространивший видео Бабаян пропагандировал «ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении». Бабаяна задержали и избрали ему мерой пресечения административный надзор и ограничение на публичные выступления. 

В Союзе армян России назвали циничными обвинения в адрес ученого.

«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание <...> сопоставимо с позорным судилищем над лидерами Арцаха (Нагорного Карабаха. — РБК) в Баку. В основе и того, и другого — ненависть к армянам», — говорится в сообщении.

У здания суда в Ереване, где проходило заседание по избранию меры пресечения Бабаяну, собрались десятки протестующих, они перекрыли трассу «Север-Юг», рассказали в объединении.

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Кроме того, одного из мужчин, который попал на опубликованное Бабаяном видео, задержали, передает Shamshyan. По информации издания, 40-летний Милард Вахид из Ирана оскорбил нескольких пассажиров в общественном транспорте и спровоцировал драку с двумя молодыми людьми.

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Теги
Армения Азербайджан Иран Нагорный Карабах конфликт в Нагорном Карабахе


 

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