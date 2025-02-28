В Думе предложили обновить правила репатриации в Россию

Депутат Затулин внесет законопроект о механизме репатриации и корректировке понятия «соотечественник». Предыдущую версию кабмин не поддержал. С тех пор президент и правительство приняли ряд решений о репатриации

Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В Госдуме подготовили проект федерального закона «О репатриации в Российскую Федерацию», в котором будет прописано, кто, на каких основаниях и по каким правилам может ходатайствовать о репатриации в Россию (документ есть у РБК). Его автор — первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин. Он подтвердил РБК внесение законопроекта в скором времени.

В законопроекте предлагается скорректировать критерии, необходимые для признания гражданина другого государства соотечественником. Признан соотечественником может быть человек, проживающий за пределами России, относящийся к историческим проживающим на территории России народам, и тот, чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации (по действующей редакции, только те, чьи предки проживали). К последним предлагается относить людей, проживающих в государствах-бывших республиках, входивших в состав СССР, и имеющих их гражданство. По действующему закону эти люди также должны в прошлом иметь гражданство СССР. Отмена этого требования позволит учесть, что «за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР», говорится в пояснительной записке.

К народам, исторически проживающим на территории России, законопроектом предлагается отнести:

русских как государствообразующий народ

представителей белорусского и украинского народов, «связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры»

представителей народов, проживающих в соответствующих национально-территориальных образованиях на территории России

представителей коренных малочисленных народов, входящих в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации и в Перечень коренных малочисленных народов Республики Дагестан

представителей иных исторически проживающих на территории России народов.

Конкретный перечень предлагается утвердить правительству.

Согласно действующей редакции закона о госполитике в отношении соотечественников за рубежом, ими признаются граждане России, постоянно проживающие за пределами страны, а также живущие за границей и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории России. Кроме того, соотечественниками признаются люди, «сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией», чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории России. К таким людям закон относит в том числе бывших граждан СССР, проживающих в государствах, входивших в состав союза, и получивших их гражданство, а также эмигрантов из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевших соответствующее гражданство и ставших гражданами иностранного государства.

Законопроектом предлагается дать право иностранцу или лицу без гражданства ходатайствовать о репатриации, если он признан соотечественником, владеет русским языком и свободно использует его в быту и культурной сфере. В ходатайство можно включить супруга или супругу (также они могут подавать и самостоятельное ходатайство), несовершеннолетних детей, недееспособных родственников.

Рассматривать ходатайства и принимать по ним решения, согласно документу, будут территориальные органы МВД или дипломатические представительства за рубежом. Одновременно с ходатайством будет подаваться заявление о выдаче вида на жительство (ВНЖ).

В законопроекте указано, что знание русского языка будет проверяться при подаче ходатайства о репатриации в ходе беседы. Если знание русского языка окажется недостаточным, ходатайство не примут.

Ходатайства о репатриации и заявления о ВНЖ, поданные в России, должны рассматриваться не более четырех месяцев, поданные за рубежом — не более шести, говорится в законопроекте.

Отказать в репатриации смогут, если заявитель, например, представил поддельные документы, совершил тяжкое или особо тяжкое преступление (согласно российскому законодательству), имеет неснятую или непогашенную судимость за такое преступление, финансировал терроризм.

В июне 2021 года Константин Затулин уже вносил проект закона «О репатриации». Тогда правительство его не поддержало. В своем отзыве кабмин указал, что в стране уже есть федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» и Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Принятие еще одного закона может привести к нарушению системности правового регулирования и возникновению конкуренции норм, опасались в кабмине. Кроме того, там усмотрели противоречия положений законопроекта уже существующим законам, а также пришли к выводу, что понятия «репатриация» и «репатриант» отсутствуют в миграционном законодательстве и в самом законопроекте также не определяются.

Новый законопроект во многом повторяет положения законопроекта 2021 года, но в нем сделаны отдельные дополнения, например, прописано, что речь идет о репатриации именно соотечественников, а также добавлена статья о репатриации членов экипажей судов.

После 2021 года президент и правительство приняли несколько решений по процедуре репатриации. Так по указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года было введено понятие «репатриант», согласно которому репатриант — это соотечественник, изъявивший желание принять участие в Госпрограмме, который постоянно проживал за пределами России по состоянию на 24 февраля 2022 года; родился или постоянно проживал на территории РСФСР и имевший в прошлом гражданство СССР и т.д.

В феврале прошлого года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому репатриантам для участия в госпрограмме переселения не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

В августе прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об упрощенной выдаче участникам программы по репатриации вида на жительство — они могут получить ВНЖ без получения разрешения на временное проживание.