Объединение азербайджанцев в России призвало не поддаваться русофобии

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) призвала не реагировать на антироссийские публикации. Заявление федерального совета опубликовано на сайте организации.

«Призываем наших соотечественников не реагировать на провокационные, наполненные русофобской и антироссийской повесткой публикации», — говорится в заявлении.

Организация также подчеркнула, что Азербайджан «особо тяжело реагирует на подмену понятий в публикациях ряда СМИ».

В частности, речь шла о событиях, произошедших в Екатеринбурге. В конце июня Следственный комитет сообщил о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых задержали «ряд лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга».

Тогда в Екатеринбурге силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, некоторых из них отпустили после следственных действий. Задержания связаны с нераскрытым уголовным делом об убийстве торговца в Екатеринбурге в 2001 году.

Двое из подозреваемых скончались, эти события вызвали острую реакцию в Азербайджане.