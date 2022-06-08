Посол Украины заявил о желании Киева купить у Израиля «Железный купол»
Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны «Железный купол», сообщил посол Украины в стране Евгений Корнийчук, передает The Jerusalem Post.
Корнийчук заявил, что тема военных действий на Украине почти полностью ушла из израильских СМИ. По его мнению, это стало отражением обеспокоенности правительства из-за происходящего и желания «отодвинуть на второй план» украинскую повестку.
«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности, — сказал посол. — Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая помощь; нам нужен «Железный купол» <...>».
При этом Корнийчук подчеркнул, что Киев не нуждается в «пожертвовании», а хочет купить систему ПРО.
Однако Jerusalem Post со ссылкой на источники пишет, что Израиль вряд ли продаст «Железный купол» Украине или другой стране из-за соглашений с США, регламентирующих экспорт оборонной продукции, а также международных обязательств в области контроля за экспортом такой продукции.
Вопрос о передаче Украине системы ПРО «Железный купол» уже поднимался в сентябре 2021 года. Тогда Politico со ссылкой на источник сообщило, что часть конгрессменов США предложила поставить Киеву две такие системы. По словам собеседника издания, это должно было помочь «нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».
В российском МИДе назвали такие сообщения свидетельством «военных приготовлений» Киева. «Все эти вещи принимаются в учет при нашем военном планировании», — утверждал замглавы МИД России Андрей Руденко.
После начала военной операции России на Украине Израиль поставлял стране гуманитарную помощь, а также экипировку, например, бронежилеты и каски. Однако Корнийчук заявил, что с этими поставками возникали проблемы. По его словам, Израиль отправил гораздо меньше жилетов и касок, чем было в украинском запросе, и они были третьего, а не пятого класса, поэтому оказались менее эффективными.