Что будет представлять собой противоракетный «Железный купол» Трампа

Дональд Трамп объявил о создании национальной системы ПРО «Железный купол». Подробнее о том, как будет создаваться эта система и к каким геополитическим последствиям это приведет, — в материале РБК

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Какую систему ПРО хочет создать Трамп

Распоряжение о создании системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» президент США Дональд Трамп подписал 27 января 2025 года. Ее задача — защищать территорию Штатов от «угрозы атаки баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами», а также от других нападений с использованием передовых технологий. По оценке новой американской администрации, хотя США после выхода из Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году начали разрабатывать системы ПРО с ограниченным покрытием американской территории, их действия достаточно только для того, чтобы «быть на шаг впереди угроз со стороны стран-изгоев или несанкционированных пусков ракет».

Создание «Железного купола» — часть концепции Трампа по «достижению мира через силу». С ее помощью Вашингтон хочет получить надежную гарантию того, что в случае атаки со стороны иностранного государства США смогут нанести ответный удар. Согласно распоряжению Трампа, в течение 60 дней Пентагон должен предоставить президенту модальности и план внедрения противоракетного щита. В общих чертах «Железный купол» должен состоять из космических датчиков слежения и космических система перехвата, которые смогут нейтрализовать пущенную противником ракету на этапе ее разгона или в активной фазе полета.

31 января американское Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency — MDA) опубликовало так называемый «Запрос на информацию», в котором предложило военно-промышленным компаниям представить до 28 февраля свои идеи о том, как реализовать президентскую инициативу, и, в частности, сообщить, в какие сроки это возможно.

Глава Пентагона Пит Хегсет, по данным Breaking Defense, уже подготовил план по разработке «Железного купола». Его первый этап как раз подразумевает сбор идей от американского ВПК к 28 февраля — речь о трех «масштабируемых эталонных архитектурах» для «малых, средних и больших вариантов» щита с использованием «кинетических и некинетических» поражающих элементов. Второй этап включает в себя выработку плана финансирования, который президент утвердил бы в рамках бюджета на 2026 год, обозначение «приоритетных мест» для защиты и оценку влияния «Железного купола» на стратегическую стабильность; этот этап Пентагон планирует завершить к середине марта.

Название и идея проекта отсылают к тактической системе ПРО «Железный купол», которую с 2011 года использует Израиль. Она защищает от неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 км. Одна батарея включает три-четыре пусковые установки, которые запускают до 20 ракет-перехватчиков Tamir, и покрывает территорию до 150 кв. км. Для экономии боеприпасов система сбивает лишь те ракеты, которые угрожают населению, «не отвлекаясь» на те, которые падают на открытой местности. Систему разработала израильская компания Rafael. По ее информации, за 14 лет «Купол» перехватил более 5 тыс. ракет. С 2011 года в обслуживании системы участвуют США — они производят около 75% ракет Tamir.

План укрепить американскую ПРО республиканцы анонсировали в 2024 году — в частности, «построить противоракетный щит «Железный купол», который покроет всю территорию США, было обещано в «Платформе Республиканской партии 2024». В другом документе — 922-страничном «Мандате на лидерство» «Проекта 2025», подготовленном консервативными сторонниками Трампа, — утверждается, что ПРО — это «критически важный компонент архитектуры национальной безопасности» и что противники США «все больше полагаются на ракеты для достижения своих целей». Согласно манифесту, это Китай и Россия, которые вдобавок к своим баллистическим арсеналам «разворачивают новые гиперзвуковые системы» и вкладываются в другие типы вооружениях, создавая вызовы США в различных областях, а также КНДР с ее «агрессивной программой ракетных испытаний» и Иран с ракетным арсеналом, который может поражать объекты США и их союзников на Ближнем Востоке.

Как инициатива Трампа связана со «звездными войнами» Рейгана

Создавая «Железный купол», Трамп продолжает дело 40-го президента США Рональда Рейгана, который в 1983 году анонсировал программу «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), также известную как «Звездные войны». Рейган придерживался принципа «мир через силу» (Peace Through Strength), который сегодня в своей риторике использует Трамп, и задачей СОИ видел полное устранение угрозы от стратегических ядерных ракет. «Что, если бы свободные люди могли жить в безопасности, что их безопасность не зависит от угрозы немедленного возмездия со стороны США в ответ на советское нападение, но опирается на нашу возможность перехватить и уничтожить стратегические баллистические ракеты до того, как они достигнут нашей территории или территории наших союзников?» — сказал Рейган в обращении к нации, анонсируя эту программу.

США начали разрабатывать СОИ в 1984 году. Предполагалось создание трехъярусной системы защиты, которая могла бы перехватывать ракеты в моменты их взлета, полета или на этапе, когда они направляются к цели. Для этого планировалось разместить на околоземной орбите различные лазеры, орбитальные зеркала для перенаправления лазерных лучей на ракеты противника, а также боевые ракетные станции.

При этом в 1985 году Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провозгласили в Женеве, что «ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей». В 1987 году США и СССР заключили Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а в 1991-м, уже после ухода Рейгана, Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). К началу 1990-х программа «Звездных войн» была свернута — в 1993 году президент Билл Клинтон переименовал созданную для ее реализации Организацию по СОИ в Организацию по обороне от баллистических ракет, которая в 2002-м была трансформирована в Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency — MDA).

В своем указе Трамп ссылается на опыт Рейгана и отмечает, что за последние 40 лет «вместо того, чтобы уменьшиться, угроза от стратегических вооружений следующего поколения стала более интенсивной и сложно устроенной», поскольку противники США разработали новые системы доставки и собственные интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Параллель с СОИ вполне справедлива, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович, — несмотря на то, что она была заведомо нереализуема, «многие наработки того времени остаются актуальными и воплощаются в железе». «Главное преимущество сегодняшнего дня — возросшие мощности по обработке данных и по их передаче, а также революция в выводе полезной нагрузки на орбиту», — говорит эксперт, при этом отмечая, что для создания непробиваемого щита этого недостаточно.

Что сегодня представляет собой американская система ПРО По данным MDA, с 1985 по 2023 годы Конгресс США выделил на развитие американской ПРО более $250 млрд. Она должна защищать США, их войска и объекты за рубежом, а также некоторых ближайших союзников от ограниченных ударов большой дальности со стороны Ирана и КНДР, но не крупных ядерных держав — таких, как Россия и Китай, отмечает Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA). Американская система ПРО состоит из следующих четырех элементов (размещены в разных точках мира). Наземная оборонительная система средней дальности ( Ground-Based Midcourse Defense — GMD ) — пусковые установки с 44 ракетами-перехватчиками в США (40 на Аляске, четыре в Калифорнии) для уничтожения ракет на среднем этапе траектории. В эксплуатации с 2004 года.

) — пусковые установки с 44 ракетами-перехватчиками в США (40 на Аляске, четыре в Калифорнии) для уничтожения ракет на среднем этапе траектории. В эксплуатации с 2004 года. Система ПРО «Иджис» ( Aegis Ballistic Missile Defense — BMD ) для защиты от ракет средней и меньшей дальности на средней траектории полета. Включает ракеты Standard Missile-3 (SM-3), Standard Missile-6 (SM-6) и боевую систему морского базирования с пусковыми установками Aegis (установлена на крейсерах и эсминцах, но может быть адаптирована для пуска с земли). Занимает центрально место в системе обороны в Азии и постепенно появляется в Европе (Румыния, Польша).

) для защиты от ракет средней и меньшей дальности на средней траектории полета. Включает ракеты Standard Missile-3 (SM-3), Standard Missile-6 (SM-6) и боевую систему морского базирования с пусковыми установками Aegis (установлена на крейсерах и эсминцах, но может быть адаптирована для пуска с земли). Занимает центрально место в системе обороны в Азии и постепенно появляется в Европе (Румыния, Польша). Система высотного заатмосферного перехвата ( Terminal High Altitude Area Defense — THAAD ) для нейтрализации ракет средней и меньшей дальности на средней и финальной траектории полета. Всего развернуто семь батарей THAAD (одна батарея — шесть пусковых установок и 48 перехватчиков) — пять на территории США и две в Азии (на острове Гуам и в Южной Корее).

) для нейтрализации ракет средней и меньшей дальности на средней и финальной траектории полета. Всего развернуто семь батарей THAAD (одна батарея — шесть пусковых установок и 48 перехватчиков) — пять на территории США и две в Азии (на острове Гуам и в Южной Корее). Усовершенствованная система ПРО «Пэтриот» — 3 (Patriot Advanced Capability-3 — PAC-3). Включает мобильную пусковую установку с 16 ракетами-перехватчиками. Предназначена для защиты от ракет средней и меньшей дальности на финальной траектории полета на более низких высотах, чем THAAD. Ее используют союзники США по НАТО, а также Бахрейн, Израиль, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея, Япония. Также в американскую ПРО входят системы раннего предупреждения о ракетном нападении и слежения — инфракрасная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет (Space-Based Infrared System — SBIRS) и космическая система слежения и наблюдения (Space Tracking and Surveillance System — STSS).

Насколько реально создать «Железный купол» и к чему это приведет

Ряд аналитиков называют инициативу Трампа не чем иным, как фантазией. По оценке Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists — UCS), сравнение с израильским «Железным куполом» некорректно, поскольку эта система защищает гораздо меньшую территорию, причем от неядерных ракет меньшей дальности. «Это гораздо более простая задача, чем защита всей страны от ракет, которые летят в 100 раз дальше и в семь раз быстрее, чем те, для которых построен «Железный купол», — заявляет научный директор программы UCS по глобальной безопасности Лора Грего. Попытку выстроить систему защиты от ракетных арсеналов таких игроков, как Россия, она называет «технически недостижимой, экономически губительной и стратегически неразумной». По ее мнению, США было бы правильно направить свои усилия в первую очередь на диалог по разоружению, о котором Трамп говорил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Аналитик по ядерной политике Джозеф Сиринсионе считает, что, хотя новые технологии сделали ракеты более смертоносными, ракетная угроза США гораздо ниже, чем во времена холодной войны, когда обсуждались «Звездные войны», — и все это благодаря договорам о разоружении между Москвой и Вашингтоном (с пикового значения 1986 года, когда у СССР и США в сумме было 63,4 тыс. ядерные боеголовки, их арсеналы сократились в семь раз). «Там, где контроль над вооружениями принес успех, технологии ПРО потерпели провал, — написал Сиринсионе в колонке для «Бюллетеня ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists). — Ни одна из десятков систем, разработанных в рамках «Стратегической оборонной инициативой» Рейгана и ее преемников, не приблизилась к созданию воображаемого щита, который обещал Рейган. Национальная противоракетная оборона не работала тогда. Она не работает сейчас. Она, вероятно, никогда не будет работать».

Однако сторонников у инициативы Трампа достаточно. Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кренинг напоминает, что сложился двухпартийный консенсус по вопросу о том, надо ли развивать национальную систему ПРО. «Создание идеальной системы, способной остановить крупномасштабную атаку сотен или тысяч российских или китайских ядерных ракет, может быть невозможным — на данный момент, — но Вашингтону все равно надо разработать более ограниченную систему для защиты таких ключевых объектов, как военные базы, критическая инфраструктура и столичный регион, — написал он в колонке для The Foreign Policy. — Такая система исключила бы самые сочные цели Америки из списка возможных для вражеской атаки».

В России инициативу Трампа расценили как план по «превращению космоса в арену вооруженного противоборства и размещение там оружия». «Тем самым полностью дискредитируются продвигаемые Вашингтоном и его союзниками инициативы по разработке неких норм, правил и принципов «ответственного поведения» в космосе, а также по запрету испытаний «противоспутниковых ракет прямого восхождения разрушительного действия», — заявила 31 января на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По оценке ведомства, такие инициативы не снизят напряженность — напротив, наладить диалог по стратегическим наступательным вооружениям станет сложнее.

Так или иначе, создать «Железный купол» в ближайшие годы невозможно, считает Стефанович; максимум — это формирование общей концепции, архитектуры системы и испытание отдельных элементов. «Производство, развертывания и «активация» в полном объеме, пусть и с ограниченным потенциалом — вопрос десятилетий», — поясняет эксперт. Однако последствия даже от начала реализации проекта «будут тектоническими», продолжает он. «С учетом продолжительных и очень затратных циклов создания стратегических вооружений на наших глазах закладывается фундамент многосторонней гонки вооружений на десятки лет вперед. Параллельно с этим обрубаются возможности для контроля над вооружениями — нерушимая связь наступательных и оборонительных вооружений никуда не делась», — резюмировал эксперт.